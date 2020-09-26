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روسيا تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر

رصدت 7523 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7523 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعًا عن 7212 في اليوم السابق، وذلك في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": حصيلة الإصابات منذ بداية تفشّي الوباء بلغت مليونًا و143571 حالة.

وحسب بيانات المركز: فإن معدّل الوفيات اليومية شهد قفزةً إلى 169 حالة من 108 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20225.

وارتفع عدد المتعافين إلى 940150 بعد تماثل 6004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 183196 حالة نشطة.

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روسيا تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7523 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعًا عن 7212 في اليوم السابق، وذلك في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": حصيلة الإصابات منذ بداية تفشّي الوباء بلغت مليونًا و143571 حالة.

وحسب بيانات المركز: فإن معدّل الوفيات اليومية شهد قفزةً إلى 169 حالة من 108 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20225.

وارتفع عدد المتعافين إلى 940150 بعد تماثل 6004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 183196 حالة نشطة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
12:50 PM

روسيا تسجّل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 3 أشهر

رصدت 7523 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7523 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعًا عن 7212 في اليوم السابق، وذلك في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وفق ما أوردته "روسيا اليوم": حصيلة الإصابات منذ بداية تفشّي الوباء بلغت مليونًا و143571 حالة.

وحسب بيانات المركز: فإن معدّل الوفيات اليومية شهد قفزةً إلى 169 حالة من 108 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20225.

وارتفع عدد المتعافين إلى 940150 بعد تماثل 6004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 183196 حالة نشطة.

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