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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف

بعد ارتفاع الإصابات والوفيات بمنطقة آسيا - المحيط الهادئ

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن جائحة كورونا تمر "بمرحلة حرجة" في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، وأكّدت ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة؛ للحد من انتقال العدوى الآن لتجنب ظهور متحورات جديدة، أكثر خطورة.

ولفت المدير الإقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي؛ إلى أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في دول آسيا- المحيط الهادئ "يرتفع بشكل حاد" لأسباب، على رأسها انتشار متحور دلتا، شديد العدوى، من فيروس كورونا.

وكشف كاساي؛ وفق الألمانية، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، سجلت المنطقة 10% من إجمالي الإصابات في العالم، وأكثر من 8% من الوفيات.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "في هذه المرحلة الحرجة من الجائحة، دعونا نواصل العمل معاً".

وشدّد كاساي: "إننا قادرون على تقليل الخطر الذي يمثله الفيروس من خلال الاستفادة القصوى من كل أداة لدينا لمكافحته اليوم".

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الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف
سبق

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن جائحة كورونا تمر "بمرحلة حرجة" في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، وأكّدت ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة؛ للحد من انتقال العدوى الآن لتجنب ظهور متحورات جديدة، أكثر خطورة.

ولفت المدير الإقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي؛ إلى أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في دول آسيا- المحيط الهادئ "يرتفع بشكل حاد" لأسباب، على رأسها انتشار متحور دلتا، شديد العدوى، من فيروس كورونا.

وكشف كاساي؛ وفق الألمانية، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، سجلت المنطقة 10% من إجمالي الإصابات في العالم، وأكثر من 8% من الوفيات.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "في هذه المرحلة الحرجة من الجائحة، دعونا نواصل العمل معاً".

وشدّد كاساي: "إننا قادرون على تقليل الخطر الذي يمثله الفيروس من خلال الاستفادة القصوى من كل أداة لدينا لمكافحته اليوم".

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:51 PM

الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف

بعد ارتفاع الإصابات والوفيات بمنطقة آسيا - المحيط الهادئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن جائحة كورونا تمر "بمرحلة حرجة" في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، وأكّدت ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة؛ للحد من انتقال العدوى الآن لتجنب ظهور متحورات جديدة، أكثر خطورة.

ولفت المدير الإقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي؛ إلى أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في دول آسيا- المحيط الهادئ "يرتفع بشكل حاد" لأسباب، على رأسها انتشار متحور دلتا، شديد العدوى، من فيروس كورونا.

وكشف كاساي؛ وفق الألمانية، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، سجلت المنطقة 10% من إجمالي الإصابات في العالم، وأكثر من 8% من الوفيات.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "في هذه المرحلة الحرجة من الجائحة، دعونا نواصل العمل معاً".

وشدّد كاساي: "إننا قادرون على تقليل الخطر الذي يمثله الفيروس من خلال الاستفادة القصوى من كل أداة لدينا لمكافحته اليوم".

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