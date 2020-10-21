أكدت مصادر "سبق" أن مصاب حادثة الانهيار التي وقعت في مواقف سيارات أحد الأبراج في الخبر مستقرة، وربما يغادر المستشفى قريبًا، فيما أكدت ذات المصادر أن الموقع سيتم تسليمه للجهات المعنية خلال هذه الأيام بعد التأكد من عدم وجود ضحايا تحت الأنقاض. وقالت المصادر: إن المصاب، وهو سعودي الجنسية، انهار الجدار عليه وظل تحت الأنقاض حوالي 6 ساعات، وبعد مضيّ 3 ساعات حدد الدفاع المدني موقع الضحية وتم انتشاله على بعد 7 أمتار. وأكدت ذات المصادر أن الضحية الأولى هي لمقيم آسيوي تم تحديد موقعه عن طريق الكلاب البوليسية وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. على جانب آخر‏ زار مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، اليوم، مصاب حادث الانهيار للاطمئنان على وضعه الصحي، كما تواجد في موقع الحادثة حيث تابع عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية، والتقى بقيادات الدفاع المدني.

"سبق" تكشف تفاصيل 6 ساعات في حياة ضحية حادث انهيار الخبر تحت الأنقاض عبدالله السالم سبق 2020-10-21 أكدت مصادر "سبق" أن مصاب حادثة الانهيار التي وقعت في مواقف سيارات أحد الأبراج في الخبر مستقرة، وربما يغادر المستشفى قريبًا، فيما أكدت ذات المصادر أن الموقع سيتم تسليمه للجهات المعنية خلال هذه الأيام بعد التأكد من عدم وجود ضحايا تحت الأنقاض.



وقالت المصادر: إن المصاب، وهو سعودي الجنسية، انهار الجدار عليه وظل تحت الأنقاض حوالي 6 ساعات، وبعد مضيّ 3 ساعات حدد الدفاع المدني موقع الضحية وتم انتشاله على بعد 7 أمتار.



وأكدت ذات المصادر أن الضحية الأولى هي لمقيم آسيوي تم تحديد موقعه عن طريق الكلاب البوليسية وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.



على جانب آخر‏ زار مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، اليوم، مصاب حادث الانهيار للاطمئنان على وضعه الصحي، كما تواجد في موقع الحادثة حيث تابع عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية، والتقى بقيادات الدفاع المدني.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 04:29 PM

"سبق" تكشف تفاصيل 6 ساعات في حياة ضحية حادث انهيار الخبر تحت الأنقاض فيما حددت الكلاب البوليسية موقع ضحية أخرى.. و"العريفي" يتابع ميدانيًّا





A A A





6 مشاركة

أكدت مصادر "سبق" أن مصاب حادثة الانهيار التي وقعت في مواقف سيارات أحد الأبراج في الخبر مستقرة، وربما يغادر المستشفى قريبًا، فيما أكدت ذات المصادر أن الموقع سيتم تسليمه للجهات المعنية خلال هذه الأيام بعد التأكد من عدم وجود ضحايا تحت الأنقاض.



وقالت المصادر: إن المصاب، وهو سعودي الجنسية، انهار الجدار عليه وظل تحت الأنقاض حوالي 6 ساعات، وبعد مضيّ 3 ساعات حدد الدفاع المدني موقع الضحية وتم انتشاله على بعد 7 أمتار.



وأكدت ذات المصادر أن الضحية الأولى هي لمقيم آسيوي تم تحديد موقعه عن طريق الكلاب البوليسية وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.



على جانب آخر‏ زار مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، اليوم، مصاب حادث الانهيار للاطمئنان على وضعه الصحي، كما تواجد في موقع الحادثة حيث تابع عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية، والتقى بقيادات الدفاع المدني.