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"مفروشات العُمر" تستقبل عملاءها بمعارض الرياض وجدة والدمام

الالتزام بالاشتراطات وتعقيم الفروع حرصاً على سلامة منسوبيها وزبائنها

أعلنت شركة مفروشات العُمر عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الزبائن في معارضها في كل من الرياض وجدة والدمام؛ لمواجهة أزمة كورونا وتغلبها على كافة الصعوبات لتتمكن من خدمة العملاء.

يأتي هذا مِن خلال الالتزام باشتراطات الجهات المعنية وتعقيم كافة الفروع؛ حرصاً على سلامة العملاء والمنسوبين.

وأوضحت الشركة أن الفروع مفتوحة من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:30 عصراً طوال أيام الأسبوع اعتباراً مِن 29 إبريل.

وفي هذا الإطار، تذكر الشركة عملاءها بأهمية الالتزام بالتعليمات مثل التعقيم وليس القفازات الطبية والكمامات لأن في ذلك سيساعد في تعزيز جهود الدولة المباركة وخصوصاً جهود وزارة الصحة ومنسوبيها الأبطال وجنودنا البواسل في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لنتجاوز هذا الظرف وتعود المياه لمجاريها.

وأكدت أنه بالإمكان الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني التالي https://alomar.com.sa/ وكذلك التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية مع الاستفادة من عروض خاصة مميزة ومختارة على الكثير من المنتجات من غرف نوم وأطقم الكنب وسفر الطعام وكافة الإكسسوارات مع خدمة التوصيل المجاني لكافة أنحاء المملكة.

مفروشات العُمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مفروشات العُمر" تستقبل عملاءها بمعارض الرياض وجدة والدمام
سبق

أعلنت شركة مفروشات العُمر عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الزبائن في معارضها في كل من الرياض وجدة والدمام؛ لمواجهة أزمة كورونا وتغلبها على كافة الصعوبات لتتمكن من خدمة العملاء.

يأتي هذا مِن خلال الالتزام باشتراطات الجهات المعنية وتعقيم كافة الفروع؛ حرصاً على سلامة العملاء والمنسوبين.

وأوضحت الشركة أن الفروع مفتوحة من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:30 عصراً طوال أيام الأسبوع اعتباراً مِن 29 إبريل.

وفي هذا الإطار، تذكر الشركة عملاءها بأهمية الالتزام بالتعليمات مثل التعقيم وليس القفازات الطبية والكمامات لأن في ذلك سيساعد في تعزيز جهود الدولة المباركة وخصوصاً جهود وزارة الصحة ومنسوبيها الأبطال وجنودنا البواسل في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لنتجاوز هذا الظرف وتعود المياه لمجاريها.

وأكدت أنه بالإمكان الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني التالي https://alomar.com.sa/ وكذلك التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية مع الاستفادة من عروض خاصة مميزة ومختارة على الكثير من المنتجات من غرف نوم وأطقم الكنب وسفر الطعام وكافة الإكسسوارات مع خدمة التوصيل المجاني لكافة أنحاء المملكة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
03:04 PM

"مفروشات العُمر" تستقبل عملاءها بمعارض الرياض وجدة والدمام

الالتزام بالاشتراطات وتعقيم الفروع حرصاً على سلامة منسوبيها وزبائنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مفروشات العُمر عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الزبائن في معارضها في كل من الرياض وجدة والدمام؛ لمواجهة أزمة كورونا وتغلبها على كافة الصعوبات لتتمكن من خدمة العملاء.

يأتي هذا مِن خلال الالتزام باشتراطات الجهات المعنية وتعقيم كافة الفروع؛ حرصاً على سلامة العملاء والمنسوبين.

وأوضحت الشركة أن الفروع مفتوحة من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:30 عصراً طوال أيام الأسبوع اعتباراً مِن 29 إبريل.

وفي هذا الإطار، تذكر الشركة عملاءها بأهمية الالتزام بالتعليمات مثل التعقيم وليس القفازات الطبية والكمامات لأن في ذلك سيساعد في تعزيز جهود الدولة المباركة وخصوصاً جهود وزارة الصحة ومنسوبيها الأبطال وجنودنا البواسل في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لنتجاوز هذا الظرف وتعود المياه لمجاريها.

وأكدت أنه بالإمكان الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني التالي https://alomar.com.sa/ وكذلك التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية مع الاستفادة من عروض خاصة مميزة ومختارة على الكثير من المنتجات من غرف نوم وأطقم الكنب وسفر الطعام وكافة الإكسسوارات مع خدمة التوصيل المجاني لكافة أنحاء المملكة.

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