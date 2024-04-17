ضبط حلاق "تركي" يتجول على المنازل بالطائف لممارسة مهنته

رصدته الأمانة خلال فترة منع التجول وسلمته للشرطة

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً بالإدارة العامة للأسواق، حلاقاً تركياً كان يتجول على بعض الشقق السكنية في حي قروى أثناء فترة منع التجول، ويُمارس نشاط الحلاقة على سُكان تلك الشقق ممن يتعاونون معه ويطلبونه.

ورصد مراقبو الأمانة من الإدارة العامة للأسواق يرافقهم فرقة من الضبط الإداري، تحركات ذلك الحلاق والذي يحمل كيساً به أدواته التي يستخدمها للحلاقة، حيث سقط في قبضتهم، وجرى تسليمه لمركز شرطة السلامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.

يِشار إلى أن القرارات الصادرة كانت قد أوقفت نشاط ومهنة الحلاقة منعاً لانتشار فيروس كورونا المُستجد، وحذرت الجهات المختصة من التعامل مع الحلاقين أو استقبالهم في المنازل، بخلاف الأدوات المُستخدمة والتي قد تكون ملوثة، كذلك قيامه بالحلاقة لأكثر من شخص وقد يِسهم في نقل العدوى، مؤكدة أن من يتعاون معهم ويُخالف تلك التوجيهات والتعليمات تنتظره عقوبات كُبرى.