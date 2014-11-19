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"الحجرف" يؤكّد الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

شدّد على مساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في النسخة 17 لحوار المنامة.

وخلال الاجتماع، أكد الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يؤكّد الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في النسخة 17 لحوار المنامة.

وخلال الاجتماع، أكد الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
03:58 PM

"الحجرف" يؤكّد الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

شدّد على مساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في النسخة 17 لحوار المنامة.

وخلال الاجتماع، أكد الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

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