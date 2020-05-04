43 وفاة جديدة.. ألمانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 163 ألف حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175.

وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692.