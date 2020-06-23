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الموريتانيون يختارون رئيسًا جديدًا.. ومدعومًا من "ولد عبدالعزيز" الأوفر حظًا

6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي

لأول مرة منذ استقلال موريتانيا قبل 59 عامًا، بدأ الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم اليوم (السبت) لاختيار رئيس منتخب ديمقراطيًا، فيما تشير تكهنات قوية إلى فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، الذي تقوم حملته على استمرار الوضع الراهن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز (62 عامًا)، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2008.

ويترك "ولد عبدالعزيز" منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة ويدعم "ولد الغزواني" (62 عامًا).

ووفقًا لـ"رويترز"، قد يحافظ "ولد عبدالعزيز" على نفوذ كبير من وراء الكواليس، لا سيما أنه ذكر في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات.

وهناك خمسة مرشحين آخرين، واستقطب رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، حشودًا كبيرة خلال الحملة الانتخابية، ويعتبر المنافس الرئيسي للغزواني.

وتركزت الحملة الانتخابية "للغزواني" على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد "ولد عبدالعزيز"، ويشهد اقتصاد البلاد نموًا وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الموريتانيون يختارون رئيسًا جديدًا.. ومدعومًا من "ولد عبدالعزيز" الأوفر حظًا
سبق

لأول مرة منذ استقلال موريتانيا قبل 59 عامًا، بدأ الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم اليوم (السبت) لاختيار رئيس منتخب ديمقراطيًا، فيما تشير تكهنات قوية إلى فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، الذي تقوم حملته على استمرار الوضع الراهن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز (62 عامًا)، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2008.

ويترك "ولد عبدالعزيز" منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة ويدعم "ولد الغزواني" (62 عامًا).

ووفقًا لـ"رويترز"، قد يحافظ "ولد عبدالعزيز" على نفوذ كبير من وراء الكواليس، لا سيما أنه ذكر في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات.

وهناك خمسة مرشحين آخرين، واستقطب رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، حشودًا كبيرة خلال الحملة الانتخابية، ويعتبر المنافس الرئيسي للغزواني.

وتركزت الحملة الانتخابية "للغزواني" على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد "ولد عبدالعزيز"، ويشهد اقتصاد البلاد نموًا وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:16 PM

الموريتانيون يختارون رئيسًا جديدًا.. ومدعومًا من "ولد عبدالعزيز" الأوفر حظًا

6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لأول مرة منذ استقلال موريتانيا قبل 59 عامًا، بدأ الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم اليوم (السبت) لاختيار رئيس منتخب ديمقراطيًا، فيما تشير تكهنات قوية إلى فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، الذي تقوم حملته على استمرار الوضع الراهن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز (62 عامًا)، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2008.

ويترك "ولد عبدالعزيز" منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة ويدعم "ولد الغزواني" (62 عامًا).

ووفقًا لـ"رويترز"، قد يحافظ "ولد عبدالعزيز" على نفوذ كبير من وراء الكواليس، لا سيما أنه ذكر في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات.

وهناك خمسة مرشحين آخرين، واستقطب رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، حشودًا كبيرة خلال الحملة الانتخابية، ويعتبر المنافس الرئيسي للغزواني.

وتركزت الحملة الانتخابية "للغزواني" على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد "ولد عبدالعزيز"، ويشهد اقتصاد البلاد نموًا وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.

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