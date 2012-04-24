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شاهد.. إنقاذ طفلين احتجزتهما سيول وادي سيسد بالطائف قبل الإفطار

تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ونقلا إلى مكان آمن

أنقذت جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف، قبيل موعد إفطار اليوم السبت، طفلين كانا مُحتجزَين بداخل وادي سيسد، شمال شرقي الطائف.

جاء ذلك تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المحافظة.

وجرى نقلهما عبر مركبات خاصة بفريق الجمعية، بمكانٍ آمن وبعيد عن خطورة السيل، بعد أن كانا يستقلّان مركبة ونزلا منها قبل نشوء السيل بهدف التنزه ومن ثم احتجازهما.

يذكر أن عمليات جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ ورد لعملياتها بلاغات عدة؛ حيث يغامر رجالها بأرواحهم ومركباتهم للقيام بمهام أعمالهم الإنسانية من حيث الإنقاذ وفكّ المحتجزين بسبب الأمطار.

كما يطلقون النداءات والتحذيرات عبر المايكرفونات لكل المتنزهين الموجودين ومطالبتهم بالابتعاد عن الوادي ومنابع السيول حفاظًا على سلامتهم.

جمعية ساعد الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إنقاذ طفلين احتجزتهما سيول وادي سيسد بالطائف قبل الإفطار
سبق

أنقذت جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف، قبيل موعد إفطار اليوم السبت، طفلين كانا مُحتجزَين بداخل وادي سيسد، شمال شرقي الطائف.

جاء ذلك تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المحافظة.

وجرى نقلهما عبر مركبات خاصة بفريق الجمعية، بمكانٍ آمن وبعيد عن خطورة السيل، بعد أن كانا يستقلّان مركبة ونزلا منها قبل نشوء السيل بهدف التنزه ومن ثم احتجازهما.

يذكر أن عمليات جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ ورد لعملياتها بلاغات عدة؛ حيث يغامر رجالها بأرواحهم ومركباتهم للقيام بمهام أعمالهم الإنسانية من حيث الإنقاذ وفكّ المحتجزين بسبب الأمطار.

كما يطلقون النداءات والتحذيرات عبر المايكرفونات لكل المتنزهين الموجودين ومطالبتهم بالابتعاد عن الوادي ومنابع السيول حفاظًا على سلامتهم.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
08:56 PM

شاهد.. إنقاذ طفلين احتجزتهما سيول وادي سيسد بالطائف قبل الإفطار

تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ونقلا إلى مكان آمن

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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3,045

أنقذت جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف، قبيل موعد إفطار اليوم السبت، طفلين كانا مُحتجزَين بداخل وادي سيسد، شمال شرقي الطائف.

جاء ذلك تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المحافظة.

وجرى نقلهما عبر مركبات خاصة بفريق الجمعية، بمكانٍ آمن وبعيد عن خطورة السيل، بعد أن كانا يستقلّان مركبة ونزلا منها قبل نشوء السيل بهدف التنزه ومن ثم احتجازهما.

يذكر أن عمليات جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ ورد لعملياتها بلاغات عدة؛ حيث يغامر رجالها بأرواحهم ومركباتهم للقيام بمهام أعمالهم الإنسانية من حيث الإنقاذ وفكّ المحتجزين بسبب الأمطار.

كما يطلقون النداءات والتحذيرات عبر المايكرفونات لكل المتنزهين الموجودين ومطالبتهم بالابتعاد عن الوادي ومنابع السيول حفاظًا على سلامتهم.

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