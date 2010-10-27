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"كفاءة": موقع "لتبقى" يساعدك على شراء الإطارات الموفرة للوقود

قال إنه "كلما زادت مقاومة الدوران للإطار يزيد أثره على الاستهلاك"

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، حيث إنها تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود".

وتفصيلاً، أوضح المركز أن كفاءة الطاقة تتم حسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" وهو الأخضر إلى "سيئ جدًا" وهو الأحمر؛ حيث إن "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ"كفاءة الطاقة"، والثاني يُعنى بـ"التماسك على الأسطح الرطبة".

وأضاف المركز أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ"مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح؛ إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وأردف المركز: بناء عليه تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من "ممتاز" إلى "سيئ جدًا".

ويتوقع أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2 – 4 % بالنسبة للمركبات الخفيفة، و6 – 8 % بالنسبة للمركبات الثقيلة.

ويُعرّف "التماسك على الأسطح الرطبة" بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل. ويتم تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار. فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف كلما كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.

ويُمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع لتبقى "taqa.gov.sa".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة": موقع "لتبقى" يساعدك على شراء الإطارات الموفرة للوقود
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، حيث إنها تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود".

وتفصيلاً، أوضح المركز أن كفاءة الطاقة تتم حسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" وهو الأخضر إلى "سيئ جدًا" وهو الأحمر؛ حيث إن "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ"كفاءة الطاقة"، والثاني يُعنى بـ"التماسك على الأسطح الرطبة".

وأضاف المركز أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ"مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح؛ إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وأردف المركز: بناء عليه تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من "ممتاز" إلى "سيئ جدًا".

ويتوقع أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2 – 4 % بالنسبة للمركبات الخفيفة، و6 – 8 % بالنسبة للمركبات الثقيلة.

ويُعرّف "التماسك على الأسطح الرطبة" بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل. ويتم تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار. فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف كلما كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.

ويُمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع لتبقى "taqa.gov.sa".

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
11:45 PM

"كفاءة": موقع "لتبقى" يساعدك على شراء الإطارات الموفرة للوقود

قال إنه "كلما زادت مقاومة الدوران للإطار يزيد أثره على الاستهلاك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، حيث إنها تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود".

وتفصيلاً، أوضح المركز أن كفاءة الطاقة تتم حسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" وهو الأخضر إلى "سيئ جدًا" وهو الأحمر؛ حيث إن "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ"كفاءة الطاقة"، والثاني يُعنى بـ"التماسك على الأسطح الرطبة".

وأضاف المركز أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ"مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح؛ إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وأردف المركز: بناء عليه تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من "ممتاز" إلى "سيئ جدًا".

ويتوقع أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2 – 4 % بالنسبة للمركبات الخفيفة، و6 – 8 % بالنسبة للمركبات الثقيلة.

ويُعرّف "التماسك على الأسطح الرطبة" بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل. ويتم تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار. فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف كلما كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.

ويُمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع لتبقى "taqa.gov.sa".

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