العطوي يختم مران الاتفاق بمناورة.. ويامبيري يصل الدمام

اقتصرت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على الفترة المسائية اليوم الخميس، وذلك على ملعب عبدالله الدبل بالنادي ضمن إطار المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد.

‏‎وقاد المدرب خالد العطوي وطاقمه المعاون الحصة التدريبية التي استحوذ الجزء اللياقي على معظمها من خلال تدريبات لياقية متنوعة، إضافة إلى بعض التطبيقات التكتيكية الأخرى.

وقبل انتهاء المران، قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين للمشاركة في مناورة جادة على نصف ملعب.

‏‎من جانب آخر، وصل إلى الدمام المدافع سيدريك يامبيري تمهيداً للالتحاق بالفريق الاتفاقي.

‏‎وسيخضع مدافع منتخب إفريقيا الوسطى لفحص طبي قبل التوقيع النهائي والانضمام بشكل رسمي للفريق.

‏‎في المقابل، تواصل البرنامج التأهيلي للاعب محمد الكويكبي الذي سبق له إجراء جراحة ناجحة في ألمانيا وذلك قبل دخوله التدريبات الجماعية.