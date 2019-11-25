"مودة" تنظم ندوة "التوعية المجتمعية" للوقاية من العنف ضد المرأة

ضِمن أنشطتها وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقًا من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها، أقامت جمعية مودة الخيرية، أمس الأحد، ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنفة وحمايتها"، بمركز الملك سلمان الاجتماعي- قاعة الأمير سعود بن ثنيان، بالرياض.

وفي بداية الندوة رحّبت المديرة التنفيذية بجمعية "مودة" خلود التميمي بالحضور؛ موضحة أن هذه الندوة تأتي بشراكة استراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي وبرعاية إعلامية من صحافيو الوطن؛ مبينة أن المشاركين في الندوة هم نخبة من الأكاديميين المختصين في هذا المجال.

وتَطَرّق المتحدثون في الجلسة الأولى إلى (دور القرارات العدلية في الحد من العنف ضد المرأة، ودور المختصين في المجال القانوني بالتوعية بالأنظمة والتشريعات الدولية والمحلية التي تجرّم العنف ضد المرأة، ودور الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة)؛ بينما كانت محاور الجلسة الثانية حول (دور مراكز الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور برنامج الأمان الأسري الوطني في التعامل مع المرأة المعنفة وتمكينها، ودور الجهات القضائية في التعامل مع المرأة المعنفة، ودور حقوق الإنسان في التعامل مع المرأة المعنفة، ودور مجلس شؤون الأسرة- لجنة المرأة 2030م ومكافحة العنف ضد المرأة.

وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها التأكيد على قيام الجهات الحكومية والأهلية بدورها في التوعية بمخاطر العنف الموجّه ضد المرأة، والتأكيد على أهمية اتباع منهجية منظمة في حملات التوعية عن العنف، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ ومراجعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعنف من خلال إنشاء مجلس تنسيقي لحملات التوعية، والإبلاغ والتدخل ومراكز الضيافة، والتأكيد على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في التوعية المجتمعية ومكافحة العنف ومعالجة آثاره.