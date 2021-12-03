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في كأس العرب فيفا 2021 .. الأخضر يستأنف تدريباته ويبدأ الإعداد للقاء فلسطين

"البريكان" شارك في التدريبات الجماعية

استأنف المنتخب السعودي ،أمس الخميس، تدريباته في "الدوحة"، استعداداً لمواجهة منتخب فلسطين ،السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "الدكتور خالد بن مقرن، معيض الشهري ونعيم البكر".

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب "فراس البريكان" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر، اليوم الجمعة، استعداداته بحصة تدريبية عند الثامنة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في كأس العرب فيفا 2021 .. الأخضر يستأنف تدريباته ويبدأ الإعداد للقاء فلسطين
سبق

استأنف المنتخب السعودي ،أمس الخميس، تدريباته في "الدوحة"، استعداداً لمواجهة منتخب فلسطين ،السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "الدكتور خالد بن مقرن، معيض الشهري ونعيم البكر".

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب "فراس البريكان" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر، اليوم الجمعة، استعداداته بحصة تدريبية عند الثامنة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:01 AM

في كأس العرب فيفا 2021 .. الأخضر يستأنف تدريباته ويبدأ الإعداد للقاء فلسطين

"البريكان" شارك في التدريبات الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف المنتخب السعودي ،أمس الخميس، تدريباته في "الدوحة"، استعداداً لمواجهة منتخب فلسطين ،السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "الدكتور خالد بن مقرن، معيض الشهري ونعيم البكر".

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب "فراس البريكان" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر، اليوم الجمعة، استعداداته بحصة تدريبية عند الثامنة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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