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الفرقاء اليمنيون قد يتوصلون لاتفاق نهائي لتبادل الأسرى خلال 10 أيام

يتعيّن على الطرفين الموافقة على قائمتين للأسرى

أفاد رئيس وفد الحكومة اليمنية هادي هيج، في اتصال مع "رويترز"، اليوم (الأربعاء)؛ بأن الطرفَين المتحاربَين في اليمن قد يتفقون على شروط تبادل الأسرى في غضون أيام قليلة، متوقعًا أن يكون التوقيع النهائي خلال عشرة أيام.

وجرت محادثات بين الطرفين في الأردن الأسبوع الماضي، ويتعين على الطرفين الاتفاق على قائمتين بأسماء الأسرى الذين سيجري تبادلهم.

وتدفع الأمم المتحدة في اتجاه إتمام مبادلة الأسرى وتنفيذ اتفاق سلام في ميناء الحديدة الرئيس باليمن، ومن شأن ذلك تمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران الشرعية المعترف بها دوليًّا.

ومبادلة الأسرى واحدة من أقل خطوات بناء الثقة إثارةً للخلاف، واتفق الطرفان على خطوات بناء الثقة في محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر (كانون الأول)، وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو أربع سنوات.

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الفرقاء اليمنيون قد يتوصلون لاتفاق نهائي لتبادل الأسرى خلال 10 أيام
سبق

أفاد رئيس وفد الحكومة اليمنية هادي هيج، في اتصال مع "رويترز"، اليوم (الأربعاء)؛ بأن الطرفَين المتحاربَين في اليمن قد يتفقون على شروط تبادل الأسرى في غضون أيام قليلة، متوقعًا أن يكون التوقيع النهائي خلال عشرة أيام.

وجرت محادثات بين الطرفين في الأردن الأسبوع الماضي، ويتعين على الطرفين الاتفاق على قائمتين بأسماء الأسرى الذين سيجري تبادلهم.

وتدفع الأمم المتحدة في اتجاه إتمام مبادلة الأسرى وتنفيذ اتفاق سلام في ميناء الحديدة الرئيس باليمن، ومن شأن ذلك تمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران الشرعية المعترف بها دوليًّا.

ومبادلة الأسرى واحدة من أقل خطوات بناء الثقة إثارةً للخلاف، واتفق الطرفان على خطوات بناء الثقة في محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر (كانون الأول)، وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو أربع سنوات.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:26 PM

الفرقاء اليمنيون قد يتوصلون لاتفاق نهائي لتبادل الأسرى خلال 10 أيام

يتعيّن على الطرفين الموافقة على قائمتين للأسرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد رئيس وفد الحكومة اليمنية هادي هيج، في اتصال مع "رويترز"، اليوم (الأربعاء)؛ بأن الطرفَين المتحاربَين في اليمن قد يتفقون على شروط تبادل الأسرى في غضون أيام قليلة، متوقعًا أن يكون التوقيع النهائي خلال عشرة أيام.

وجرت محادثات بين الطرفين في الأردن الأسبوع الماضي، ويتعين على الطرفين الاتفاق على قائمتين بأسماء الأسرى الذين سيجري تبادلهم.

وتدفع الأمم المتحدة في اتجاه إتمام مبادلة الأسرى وتنفيذ اتفاق سلام في ميناء الحديدة الرئيس باليمن، ومن شأن ذلك تمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران الشرعية المعترف بها دوليًّا.

ومبادلة الأسرى واحدة من أقل خطوات بناء الثقة إثارةً للخلاف، واتفق الطرفان على خطوات بناء الثقة في محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر (كانون الأول)، وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو أربع سنوات.

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