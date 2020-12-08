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"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" ترصد 222 مخالفة في منشآت لم تلتزم باحترازات "كورونا"

من بينها عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي، 222 مخالفة تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها زاروا خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 3 ديسمبر الجاري 1509 منشآت في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات في تلك المنشآت: عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين معقمات في الأماكن المخصصة لها.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أحالت -خلال الفترة الماضية- 22 منشأة إلى وزارة الداخلية؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك تنفيذًا للتوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يُذكر أن "الهيئة" أصدرت دليلًا إرشاديًّا يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية، في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يتضمن متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت، وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" ترصد 222 مخالفة في منشآت لم تلتزم باحترازات "كورونا"
سبق

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي، 222 مخالفة تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها زاروا خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 3 ديسمبر الجاري 1509 منشآت في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات في تلك المنشآت: عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين معقمات في الأماكن المخصصة لها.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أحالت -خلال الفترة الماضية- 22 منشأة إلى وزارة الداخلية؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك تنفيذًا للتوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يُذكر أن "الهيئة" أصدرت دليلًا إرشاديًّا يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية، في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يتضمن متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت، وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
01:20 PM

"الغذاء والدواء" ترصد 222 مخالفة في منشآت لم تلتزم باحترازات "كورونا"

من بينها عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي، 222 مخالفة تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها زاروا خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 3 ديسمبر الجاري 1509 منشآت في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات في تلك المنشآت: عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين معقمات في الأماكن المخصصة لها.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أحالت -خلال الفترة الماضية- 22 منشأة إلى وزارة الداخلية؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك تنفيذًا للتوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يُذكر أن "الهيئة" أصدرت دليلًا إرشاديًّا يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية، في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يتضمن متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت، وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

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