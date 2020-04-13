النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

الأردن تدرس السماح لأصحاب المهن وعمال "المياومة" للعمل بشروط!

بعد تأثرهم بحظر التجوال وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل

قالت مصادر أردنية إن الحكومة تعدّ للسماح لأصحاب المهن وعمال المياومة للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري.

وطبقاً للمصادر: "ستشترط الحكومة على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن؛ تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعتاشون منها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن تدرس السماح لأصحاب المهن وعمال "المياومة" للعمل بشروط!
سبق

قالت مصادر أردنية إن الحكومة تعدّ للسماح لأصحاب المهن وعمال المياومة للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري.

وطبقاً للمصادر: "ستشترط الحكومة على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن؛ تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعتاشون منها.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:32 PM

الأردن تدرس السماح لأصحاب المهن وعمال "المياومة" للعمل بشروط!

بعد تأثرهم بحظر التجوال وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,349

قالت مصادر أردنية إن الحكومة تعدّ للسماح لأصحاب المهن وعمال المياومة للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري.

وطبقاً للمصادر: "ستشترط الحكومة على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن؛ تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعتاشون منها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,178
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,419
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,001
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,232

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة