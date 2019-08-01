"الحقباني" و"البركاتي" يتفقدان مخيمات حجاج الداخل في "منى"

للاطمئنان على الجاهزية والوقوف على آخر الاستعدادات

قام المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بجولة تفقدية مساء الثلاثاء لمقار مخيمات حجاج الداخل بمشعر "منى"؛ وذلك للاطمئنان على جاهزية مخيمات حجاج الداخل، والوقوف على آخر الاستعدادات التي قامت بها نحو (200) منشأة، تتشرف بتقديم خدماتها لحجاج الداخل البالغ عددهم نحو (230،000) حاج في موسم حج هذا العام (1440هـ)، ولتوفير المزيد من الخدمات والتسهيلات.

وشارك في الجولة كل من عبدالرحمن بن فالح الحقباني رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وفائز بن سعيد البركاتي المدير العام للإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة، والمهندس فهد بن عبدالله الشريف المدير العام لإدارة مشروع إسكان الحجاج بمنى التابع لصندوق الاستثمارات العامة، يرافقهم كل من الدكتور ساعد بن سعيد الجهني نائب رئيس "المجلس التنسيقي"، وشائح بن عبدالله القرني الأمين العام المكلف للمجلس، وعدد من أعضاء "المجلس" والمسؤولين.

وأكدت هذه الجولة الميدانية التفقدية جاهزية مخيمات حجاج الداخل التامة لاستقبال حجاجها وخدمتهم، وكذلك قيامها بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة في هذا الموسم، منها تطبيق بعضها مبادرة "مخيم الحج الأخضر" لتوفير بيئة حج آمنة في المشاعر المقدسة، وكذلك تطبيق مبادرة "الوجبات الجاهزة مسبقة التجهيز"، واستخدام مكيفات الفريون و"الاسبلت" لتبريد الخيام والممرات، وتوفير الجو الملائم، وتوفير الأسرّة ذات الدورين و"الصوفابد"، وأعداد إضافية من دورات المياه، وتخصيص بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة، مع إعداد زي موحد للعاملين، وتوفير الأمن والحراسات، وغيرها من مستجدات خدمية.

عقب هذه الزيارات الميدانية صرح عبدالرحمن الحقباني قائلاً: "تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن سلسلة جولات سابقة، تم القيام بها قبل بدء توافد قوافل حجاج الداخل على المشاعر المقدسة، وللوقوف على المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في هذا الموسم في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، وللاطلاع على الخطط والبرامج المعدة لهم، والمتعلقة بخدماتهم، والعمل على تكريس هذه الخدمات وإنجاحها وتفعيلها، وذلك في ظل ما تشهده مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية كبرى.

وتابع: وأيضًا للتأكد من استعدادات هذه المخيمات، والاطمئنان على جاهزيتها لتنفيذ بنود خطة الحج العامة، وكذلك خطط الطوارئ، ولجميع الاشتراطات والشروط الوقائية، والمقاييس والمواصفات، ولتأكيد الاهتمام بتطبيق تعليمات وشروط السلامة في المواقع، وتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر الهادفة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأضاف الحقباني: كما تجيء هذه الجولة ضمن إطار التنسيق والتعاون بين الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية العاملة في شؤون الحج، التي حشدت جميع طاقاتها، وسخرت إمكاناتها وجهودها من منطلق مسؤوليتها؛ لتعمل كفريق واحد في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وفي كل ما من شأنه التسهيل عليهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان، وفي جو تكسوه السكينة والوقار، وللمضي قُدمًا في توطيد علاقات التكامل والتنسيق القائمة بين "المجلس التنسيقي" الذي يمثل منشآت حجاج الداخل، وجميع الجهات والأجهزة والقطاعات المختصة وذات العلاقة بأعمال الحج.

وأردف: ويجسد هذا على أرض الواقع، وفي ميادين العمل المختلفة، تكاتف الجميع، وتوحُّد جهودهم لخدمة وفود الله. ويشير ذلك بجلاء إلى قيام السعودية بدورها الرائد في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن على الوجه الأكمل، الذي يجسده ما نشاهده من مشروعات خاصة بمخطط تطوير المشاعر المقدسة، الذي ينطلق من المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المعتمد من مقام مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.