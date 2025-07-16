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الإمارات تسجل 281 إصابة جديدة بـ "كورونا" ولا وفيات

إجمالي الإصابات 56,129 حالةً والمتوفون 335 متوفىً

سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412 .

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تسجل 281 إصابة جديدة بـ "كورونا" ولا وفيات
سبق

سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412 .

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفىً.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
10:47 PM

الإمارات تسجل 281 إصابة جديدة بـ "كورونا" ولا وفيات

إجمالي الإصابات 56,129 حالةً والمتوفون 335 متوفىً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412 .

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفىً.

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