قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء
خلال زيارة تفقدية قام بها في جبهة هيلان بمحافظة مأرب
أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.
وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات العسكرية في الجبهة.
وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على الدولة.
قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-07-06
أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.
وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات العسكرية في الجبهة.
وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على الدولة.
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
04:46 PM
قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء
خلال زيارة تفقدية قام بها في جبهة هيلان بمحافظة مأرب
أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.
وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات العسكرية في الجبهة.
وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على الدولة.