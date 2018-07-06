النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء

خلال زيارة تفقدية قام بها في جبهة هيلان بمحافظة مأرب

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر ‏الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.

وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات ‏العسكرية في الجبهة.

وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على ‏الدولة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء
سبق

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر ‏الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.

وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات ‏العسكرية في الجبهة.

وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على ‏الدولة.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
04:46 PM

قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء

خلال زيارة تفقدية قام بها في جبهة هيلان بمحافظة مأرب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,384

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر ‏الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.

وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات ‏العسكرية في الجبهة.

وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على ‏الدولة.

شارك برأيك
90
497

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,843
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,388
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,264
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,501

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة