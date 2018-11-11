النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعادة فتح طريق "عرعر - رفحاء" بعد انحسار السيول

كانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في إغلاقه

أعادت الجهات الأمنية، قبل قليل، فتح طريق عرعر- رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن إغلاق طريق عرعر - رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بسبب السيول المنقولة، نود التنويه بأنه تمّ فتح الطريق بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وكانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في جريان السيول وأدت إلى قطع الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة فتح طريق "عرعر - رفحاء" بعد انحسار السيول
سبق

أعادت الجهات الأمنية، قبل قليل، فتح طريق عرعر- رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن إغلاق طريق عرعر - رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بسبب السيول المنقولة، نود التنويه بأنه تمّ فتح الطريق بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وكانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في جريان السيول وأدت إلى قطع الطريق.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:39 AM

إعادة فتح طريق "عرعر - رفحاء" بعد انحسار السيول

كانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في إغلاقه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
620

أعادت الجهات الأمنية، قبل قليل، فتح طريق عرعر- رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن إغلاق طريق عرعر - رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بسبب السيول المنقولة، نود التنويه بأنه تمّ فتح الطريق بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وكانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في جريان السيول وأدت إلى قطع الطريق.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,384
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,664
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,113
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,267

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة