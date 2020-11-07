أمطار خفيفة تلّطف الأجواء بـ"مهد الذهب" ومحيطها

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.