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روسيا: تسجيل 8987 إصابة جديدة و183 وفاة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفاً و423

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8987 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفاً و423 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم، أنه تم تسجيل 183 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6715 شخصاً.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: تسجيل 8987 إصابة جديدة و183 وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8987 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفاً و423 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم، أنه تم تسجيل 183 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6715 شخصاً.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:46 PM

روسيا: تسجيل 8987 إصابة جديدة و183 وفاة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفاً و423

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8987 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفاً و423 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم، أنه تم تسجيل 183 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6715 شخصاً.

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