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مركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم

بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة

زار فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعَين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.

وسيتضمن مشروع التأهيل عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.

كما سيتم بالمركز استزراع عدد من الأشجار المحلية ذات القدرة على تحمل الملوحة العالية، التي يمكن استخدامها في عمليات التشجير بمحيط السبخات المالحة، مثل أشجار الأثل والطرفا والغاف الخليجي، وبعض الأنواع من أشجار الأكاسيا. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجًا يمكن تعميمه على السبخات والبيئات المشابهة في باقي مناطق المملكة.

يُشار إلى أن مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتبنى العديد من المشاريع والبرامج لإعادة تأهيل أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى العديد من مشاريع التشجير.

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مركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم
سبق

زار فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعَين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.

وسيتضمن مشروع التأهيل عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.

كما سيتم بالمركز استزراع عدد من الأشجار المحلية ذات القدرة على تحمل الملوحة العالية، التي يمكن استخدامها في عمليات التشجير بمحيط السبخات المالحة، مثل أشجار الأثل والطرفا والغاف الخليجي، وبعض الأنواع من أشجار الأكاسيا. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجًا يمكن تعميمه على السبخات والبيئات المشابهة في باقي مناطق المملكة.

يُشار إلى أن مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتبنى العديد من المشاريع والبرامج لإعادة تأهيل أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى العديد من مشاريع التشجير.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:18 PM

مركز الغطاء النباتي يبدأ في تنفيذ مشروع تأهيل سبختَي الطرفية وغويمض بالقصيم

بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة

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عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,959

زار فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبخة الطرفية وسبخة غويمض بمنطقة القصيم للبدء في تنفيذ مشروع تأهيل الغطاء النباتي في الموقعَين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.

وسيتضمن مشروع التأهيل عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.

كما سيتم بالمركز استزراع عدد من الأشجار المحلية ذات القدرة على تحمل الملوحة العالية، التي يمكن استخدامها في عمليات التشجير بمحيط السبخات المالحة، مثل أشجار الأثل والطرفا والغاف الخليجي، وبعض الأنواع من أشجار الأكاسيا. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجًا يمكن تعميمه على السبخات والبيئات المشابهة في باقي مناطق المملكة.

يُشار إلى أن مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتبنى العديد من المشاريع والبرامج لإعادة تأهيل أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى العديد من مشاريع التشجير.

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