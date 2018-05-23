اعتقالات تعسفية.. تعذيب شديد لـ43 مواطنًا بينهم أطفال في تركيا

انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال.. لا مكان لحقوق الإنسان

حصل مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين في مدينة شانلي أورفة في جنوب تركيا على إثباتات تؤكد تَعَرّض 43 مواطنًا كُرديًّا، بينهم أطفال في الثالثة عشرة من عمرهم، للتعذيب الشديد.

وعبر حسابه بموقع "تويتر"، نشر المركز صورًا تُظهر افتراش عدد من الأشخاص للأرض وهم مكبلو الأيدي بمكان تَبَيّن أنه يخص حديقة قوات الدرك؛ حيث أشار المركز إلى تجاهل السلطات التركية لقرينة براءة المعتقلين أثناء الاحتجاز؛ مؤكدًا وجود ثلاثة أطفال في الثالثة عشرة من العمر بين المعتقلين.

من جانبها، أعلنت نقابة المحامين في المدينة بحسب ما نقلته صحيفة "زمان" التركية، إثباتها آثار تعذيب على 43 شخصًا معتقلين في بلدة خلفتي، وتقدّمها ببلاغ في هذا الصدد؛ مشيرة إلى فرض السلطات التركية قيودًا على لقاءات المحامين بموكليهم بشكل مُنافٍ للقانون.

وأوضحت نقابة المحامين أن لقاءات بعض المحامين بوكلائهم تتم في مركز الشرطة، مشددة على وجود أدلة مادية على ممارسة قوات الأمن للتعذيب.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد اعتقال قوات الأمن التركية لـ43 شخصًا في حملة أمنية ببلدة "خليفتي" بمدينة "شانلي أورفة"؛ بحجة دعم حزب العمال الكردستاني.

وتشير المعلومات الواردة عن مصادر محلية، إلى تعرض الزوجين فخري وهانم ألاكوش للتعذيب بعدما ألقى الجنود القبض عليهم من داخل منزلهم بحي دار جيلي وتعرضهم لإصابات خطيرة نتيجة للتعذيب.

وتشهد المحافظات الشرقية في تركيا انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني المحظور، وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات تستهدف المواطنين الأكراد.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.