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"مركز تدريب المواصفات" ينفذ أول برامجه الخارجية في أبوظبي

نفذ برنامجًا للشرطة العسكرية الخليجية التابعة لأمانة مجلس التعاون

استهل مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول برامجه التدريبية خارج المملكة، من خلال تنفيذ برنامج متخصص للشرطة العسكرية الخليجية التابعة لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أقيم حفل ختام البرنامج التدريبي برعاية المهندس عبدالله بن عوض القحطاني نائب المحافظ لتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقدم مركز التدريب برنامج التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لعدد من منسوبي الشرطة العسكرية الخليجية وذلك على مدار خمسة أيام متواصلة.

وتناول البرنامج شرحاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015، وتعريف المتدربين بكيفية تطبيق بنود المواصفة على أنشطة المنظمات، ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة بالمنظمة.

ويستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من المعرفة والفهم الدقيق لسلسلة مواصفات الأيزو 9000، معرفة متطلبات مواصفة ISO 9001:2015 ودورها في تطوير جودة وأداء أنشطة المنظمة، إلى جانب القدرة على تخطيط وإدارة أعمال المنشأة على شكل عمليات جودة وفق قائمة متطلبات نظام إدارة الجودة، علاوة على فهم متطلبات منهج عمليات الجودة وتطبيقها بفاعلية لبلوغ أهداف الجودة، والتوصل إلى النتائج المرجوة، تطبيق نظام إدارة الجودة داخل المنظمة وتحليل النتائج والتحسين المستمر.
ويعتبر مركز التدريب في هيئة المواصفات أحد المراكز الحكومية المتخصصة في خدمات التدريب التي تُعنى بنقل المعرفة وفق أحدث الأساليب العلمية، لكافة المستفيدين سواء من داخل الهيئة أو خارجها.

ويقدم المركز أنشطته التطويرية وخدماته التدريبية على أسس علمية، مستعيناً بنخبة من أفضل الخبراء وبيوت الخبرة والمدربين المتخصصين.

مركز تدريب المواصفات الشرطة العسكرية الخليجية لأمانة مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز تدريب المواصفات" ينفذ أول برامجه الخارجية في أبوظبي
سبق

استهل مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول برامجه التدريبية خارج المملكة، من خلال تنفيذ برنامج متخصص للشرطة العسكرية الخليجية التابعة لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أقيم حفل ختام البرنامج التدريبي برعاية المهندس عبدالله بن عوض القحطاني نائب المحافظ لتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقدم مركز التدريب برنامج التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لعدد من منسوبي الشرطة العسكرية الخليجية وذلك على مدار خمسة أيام متواصلة.

وتناول البرنامج شرحاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015، وتعريف المتدربين بكيفية تطبيق بنود المواصفة على أنشطة المنظمات، ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة بالمنظمة.

ويستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من المعرفة والفهم الدقيق لسلسلة مواصفات الأيزو 9000، معرفة متطلبات مواصفة ISO 9001:2015 ودورها في تطوير جودة وأداء أنشطة المنظمة، إلى جانب القدرة على تخطيط وإدارة أعمال المنشأة على شكل عمليات جودة وفق قائمة متطلبات نظام إدارة الجودة، علاوة على فهم متطلبات منهج عمليات الجودة وتطبيقها بفاعلية لبلوغ أهداف الجودة، والتوصل إلى النتائج المرجوة، تطبيق نظام إدارة الجودة داخل المنظمة وتحليل النتائج والتحسين المستمر.
ويعتبر مركز التدريب في هيئة المواصفات أحد المراكز الحكومية المتخصصة في خدمات التدريب التي تُعنى بنقل المعرفة وفق أحدث الأساليب العلمية، لكافة المستفيدين سواء من داخل الهيئة أو خارجها.

ويقدم المركز أنشطته التطويرية وخدماته التدريبية على أسس علمية، مستعيناً بنخبة من أفضل الخبراء وبيوت الخبرة والمدربين المتخصصين.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
03:48 PM

"مركز تدريب المواصفات" ينفذ أول برامجه الخارجية في أبوظبي

نفذ برنامجًا للشرطة العسكرية الخليجية التابعة لأمانة مجلس التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول برامجه التدريبية خارج المملكة، من خلال تنفيذ برنامج متخصص للشرطة العسكرية الخليجية التابعة لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أقيم حفل ختام البرنامج التدريبي برعاية المهندس عبدالله بن عوض القحطاني نائب المحافظ لتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقدم مركز التدريب برنامج التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لعدد من منسوبي الشرطة العسكرية الخليجية وذلك على مدار خمسة أيام متواصلة.

وتناول البرنامج شرحاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015، وتعريف المتدربين بكيفية تطبيق بنود المواصفة على أنشطة المنظمات، ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة بالمنظمة.

ويستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من المعرفة والفهم الدقيق لسلسلة مواصفات الأيزو 9000، معرفة متطلبات مواصفة ISO 9001:2015 ودورها في تطوير جودة وأداء أنشطة المنظمة، إلى جانب القدرة على تخطيط وإدارة أعمال المنشأة على شكل عمليات جودة وفق قائمة متطلبات نظام إدارة الجودة، علاوة على فهم متطلبات منهج عمليات الجودة وتطبيقها بفاعلية لبلوغ أهداف الجودة، والتوصل إلى النتائج المرجوة، تطبيق نظام إدارة الجودة داخل المنظمة وتحليل النتائج والتحسين المستمر.
ويعتبر مركز التدريب في هيئة المواصفات أحد المراكز الحكومية المتخصصة في خدمات التدريب التي تُعنى بنقل المعرفة وفق أحدث الأساليب العلمية، لكافة المستفيدين سواء من داخل الهيئة أو خارجها.

ويقدم المركز أنشطته التطويرية وخدماته التدريبية على أسس علمية، مستعيناً بنخبة من أفضل الخبراء وبيوت الخبرة والمدربين المتخصصين.

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