خذوا الحيْطة.. تنبيهٌ لمستخدمي طرق أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط

حالة ضباب تَحُد من مدى الرؤية الأفقية في توضيح لـ"قوات أمن الطرق"

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كل من: (أبها، النماص، بلقرن، خميس مشيط).

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهد حالة ضباب تحُد من مدى الرؤية الأفقية؛ داعية إلى أخذ الحيْطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.