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شمس ساطعة وأجواء باردة.. "المسند": استقرار في أجواء معظم المناطق

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سماءً غائمة جزئية ونشاط رياح سطحية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً عاماً في أجواء معظم المناطق.

وأوضح عبر "تويتر": "حالة الطقس اليوم: سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء باردة، واستقرار عام في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه "بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، ويكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة".

الدكتور عبدالله المسند حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شمس ساطعة وأجواء باردة.. "المسند": استقرار في أجواء معظم المناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً عاماً في أجواء معظم المناطق.

وأوضح عبر "تويتر": "حالة الطقس اليوم: سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء باردة، واستقرار عام في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه "بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، ويكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة".

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
10:31 AM

شمس ساطعة وأجواء باردة.. "المسند": استقرار في أجواء معظم المناطق

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سماءً غائمة جزئية ونشاط رياح سطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً عاماً في أجواء معظم المناطق.

وأوضح عبر "تويتر": "حالة الطقس اليوم: سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء باردة، واستقرار عام في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه "بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، ويكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة".

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