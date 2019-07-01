"أمم إفريقيا": مصر تتصدر مجموعتها .. ومدغشقر يحقق المفاجأة ويسقط نيجيريا

قاد النجم محمد صلاح منتخب مصر لتزعم المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالعلامة الكاملة بإحرازه هدفًا من الثنائية النظيفة التي تغلب بها منتخب بلاده على نظيره أوغندا في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب "القاهرة الدولي" في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولى.

منح محمد صلاح التقدم لمنتخب بلاده من ركلة حرة مباشرة مميزة (36) قبل أن يتمكن قائد المنتخب أحمد المحمدي من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط (45).

واكتسح منتخب الكونغو الديمقراطية شباك زيمبابوي برباعية نظيفة من منافسات المجموعة الأولى ذاتها معززًا من آماله في بلوغ ثمن النهائي بخطف إحدى البطاقات الأربع لأفضل ثوالث المجموعات الست.

سجل أهداف منتخب الكونغو كل من جوناتان بولينغي (4) وسيدريك باكامبو (34 و65 من ركلة جزاء) وبريت أسومبالونغا (78).

تصدرت مصر مجموعتها بالعلامة الكاملة (9 نقاط) تاركة الوصافة لأوغندا (4 نقاط) في حين قفزت الكونغو الديمقراطية إلى المركز الثالث (3 نقاط) بينما تجمد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية دون منتخب مدغشقر إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عندما انتزع فوزًا ثمينًا من نظيره النيجيري بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وعزز منتخب غينيا من حظوظه ببلوغ الدور ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية عندما تغلب على بوروندي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب السلام.

حيث يتعين عليه انتظار ما ستُسفر عن نتائج المنتخبات في المجموعات الأخرى للمنافسة على أفضل منتخب يحتل المركز الثالث، فيما ودع منتخب بوروندي منافسات البطولة بخسارته الثالثة على التوالي.

ورفع منتخب مدغشقر رصيده إلى (7) نقاط في الصدارة تاركًا البطاقة الثانية ووصافة المجموعة لمنتخب نيجيريا الذي تجمد رصيده عند (6) نقاط وحل منتخب غينيا ثالثًا برصيد (4) نقاط وبوروندي رابعًا بلا نقاط.