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الإرياني يحذّر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي

بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز- جنوب غربي اليمن، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض ميليشيا الحوثي عليها حصاراً محكماً تؤكّد تنفيذ الميليشيات عمليات دهم لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلاً وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين؛ بينهم نساء وأطفال، وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطناً أغلبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.

وأشار الإرياني؛ إلى أن ميليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الإرهابية"، في ظل صمتٍ مطبقٍ من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والاخلاقية في وضع حدٍ لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ودعا الوزير اليمني، في هذا الصدد المجتمع الدولي، إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".

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الإرياني يحذّر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي
سبق

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز- جنوب غربي اليمن، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض ميليشيا الحوثي عليها حصاراً محكماً تؤكّد تنفيذ الميليشيات عمليات دهم لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلاً وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين؛ بينهم نساء وأطفال، وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطناً أغلبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.

وأشار الإرياني؛ إلى أن ميليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الإرهابية"، في ظل صمتٍ مطبقٍ من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والاخلاقية في وضع حدٍ لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ودعا الوزير اليمني، في هذا الصدد المجتمع الدولي، إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:56 AM

الإرياني يحذّر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي

بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز- جنوب غربي اليمن، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض ميليشيا الحوثي عليها حصاراً محكماً تؤكّد تنفيذ الميليشيات عمليات دهم لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلاً وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين؛ بينهم نساء وأطفال، وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطناً أغلبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.

وأشار الإرياني؛ إلى أن ميليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الإرهابية"، في ظل صمتٍ مطبقٍ من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والاخلاقية في وضع حدٍ لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ودعا الوزير اليمني، في هذا الصدد المجتمع الدولي، إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".

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