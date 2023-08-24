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"تعليم صبيا" تؤهل وتدرب أكثر من 220 من منسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي

اختتمت إدارة تعليم صبيا، أمس الأول "الخميس"، ملتقى الأمن المدرسي الذي نظّمته إدارة الأمن والسلامة لحراس وحارسات مدارس تعليم صبيا، بصالة النشاط الطلابي، بحضور مدير الأمن والسلامة المدرسية عبداللطيف زكري.

وتضمّن الملتقى عدة أوراق عمل؛ منها ورقة عن مهام وواجبات الحراس والحارسات الجدد، قدّمها مدير الأمن والسلامة، وجاءت الورقة الثانية بعنوان مهارات الإسعافات الأولية، لرئيس قسم الكوارث والأزمات بتعليم صبيا حسن جعفري؛ فيما كانت الورقة الثالثة عن المخاطر في البيئة التعليمية والتعرف على أدوات السلامة في المؤسسات التعليمية، لرئيس قسم الطوارئ أسامة سهلي.

وثمّن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي لإدارة الأمن والسلامة والقائمين عليها بالإدارة، جهودهم في تنظيم هذا الملتقى، الذي يقوم بدور تثقيفي لمنسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي فيما يتعلق بمهامهم الحيوية في حماية المؤسسات التعليمية، والتعامل مع أي حوادث طارئة؛ بما يضمن استقرار وسلامة الميدان التعليمي.

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"تعليم صبيا" تؤهل وتدرب أكثر من 220 من منسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي
سبق

اختتمت إدارة تعليم صبيا، أمس الأول "الخميس"، ملتقى الأمن المدرسي الذي نظّمته إدارة الأمن والسلامة لحراس وحارسات مدارس تعليم صبيا، بصالة النشاط الطلابي، بحضور مدير الأمن والسلامة المدرسية عبداللطيف زكري.

وتضمّن الملتقى عدة أوراق عمل؛ منها ورقة عن مهام وواجبات الحراس والحارسات الجدد، قدّمها مدير الأمن والسلامة، وجاءت الورقة الثانية بعنوان مهارات الإسعافات الأولية، لرئيس قسم الكوارث والأزمات بتعليم صبيا حسن جعفري؛ فيما كانت الورقة الثالثة عن المخاطر في البيئة التعليمية والتعرف على أدوات السلامة في المؤسسات التعليمية، لرئيس قسم الطوارئ أسامة سهلي.

وثمّن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي لإدارة الأمن والسلامة والقائمين عليها بالإدارة، جهودهم في تنظيم هذا الملتقى، الذي يقوم بدور تثقيفي لمنسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي فيما يتعلق بمهامهم الحيوية في حماية المؤسسات التعليمية، والتعامل مع أي حوادث طارئة؛ بما يضمن استقرار وسلامة الميدان التعليمي.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
10:29 AM

"تعليم صبيا" تؤهل وتدرب أكثر من 220 من منسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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اختتمت إدارة تعليم صبيا، أمس الأول "الخميس"، ملتقى الأمن المدرسي الذي نظّمته إدارة الأمن والسلامة لحراس وحارسات مدارس تعليم صبيا، بصالة النشاط الطلابي، بحضور مدير الأمن والسلامة المدرسية عبداللطيف زكري.

وتضمّن الملتقى عدة أوراق عمل؛ منها ورقة عن مهام وواجبات الحراس والحارسات الجدد، قدّمها مدير الأمن والسلامة، وجاءت الورقة الثانية بعنوان مهارات الإسعافات الأولية، لرئيس قسم الكوارث والأزمات بتعليم صبيا حسن جعفري؛ فيما كانت الورقة الثالثة عن المخاطر في البيئة التعليمية والتعرف على أدوات السلامة في المؤسسات التعليمية، لرئيس قسم الطوارئ أسامة سهلي.

وثمّن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي لإدارة الأمن والسلامة والقائمين عليها بالإدارة، جهودهم في تنظيم هذا الملتقى، الذي يقوم بدور تثقيفي لمنسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي فيما يتعلق بمهامهم الحيوية في حماية المؤسسات التعليمية، والتعامل مع أي حوادث طارئة؛ بما يضمن استقرار وسلامة الميدان التعليمي.

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