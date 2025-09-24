"العجلان": قرار إعفاء المقابل المالي للمصانع سيحفّز الاستثمارات

أكّد أن المنتجات الوطنية تحظى بثقة داخل المملكة وخارجها

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحمّل الدولة المقابلَ المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، بموجب ترخیص صناعي، وذلك لمدة خمس سنوات.



وقال "العجلان": هذا القرار المهم يأتي في ظل اهتمام القيادة الدائم بكل القطاعات الاقتصادية؛ بما فيها القطاع الخاص.



وأضاف: القرار يأتي ضمن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وسيسهم في تعزيز ودعم الصناعة الوطنية التي تعد أحد أهم منطلقات تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.



وأكد "العجلان" أن المنتجات الوطنية تحظى بثقة وجودة عالية، سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز من جودة الصناعات وتنافسيتها.



وقال: قطاع الأعمال بكل قطاعاته وأنشطته على ثقة تامة باهتمام ودعم القيادة لكل الممكنات التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين.