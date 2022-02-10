"الخريجي" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البحرين لدى المملكة

نقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز العلاقات

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة البحرين المُعَيّن لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

وتَسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.