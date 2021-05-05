"ضرائب وريع وتوزيع أرباح".. مدفوعات "أرامكو" للحكومة في الربع الأول 116 مليار ريال

مدفوعات الشركة من توزيعات الأرباح للحكومة ارتفعت 38.2 في المائة لتبلغ 69.1 مليار ريال

تراجعت مدفوعات شركة أرامكو السعودية للحكومة 10 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 116 مليار ريال مقابل 128.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، منخفضة 12.8 مليار ريال.



وتتوزع مدفوعات الشركة للحكومة إلى ثلاثة بنود هي: ضرائب دخل، وريع، وتوزيعات الأرباح.



وتراجعت مدفوعات الشركة من ضرائب الدخل للحكومة 50.7 في المائة، لتبلغ 22.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 45.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، منخفضة 23 مليار ريال.



ووفق "الاقتصادية" تراجعت مدفوعات الشركة من الريع للحكومة 26.6 في المائة، لتبلغ 24.5 مليار ريال مقابل 33.4 مليار ريال، منخفضة 8.9 مليار ريال.



بينما ارتفعت مدفوعات الشركة من توزيعات الأرباح للحكومة 38.2 في المائة، لتبلغ 69.1 مليار ريال مقابل نحو 50 مليار ريال، مرتفعة 19.1 مليار ريال.



وبشكل عام، بلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الأول 2021 نحو 70.3 مليار ريال، وهي أضخم توزيعات نقدية لأي شركة في العالم، كما أنها تفوق الأرباح الصافية المحققة خلال العام نفسه.



وبذلك تفي الشركة بالتزامها، الذي قطعته على نفسها قبل طرحها للاكتتاب بتوزيع 281 مليار ريال "75 مليار دولار" سنوياً على مساهميها حتى 2024.



وكانت الشركة قد ذكرت أنه في حال تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.



يعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.