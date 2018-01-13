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رئيس الاتحاد الإسباني: هذه النسخة من السوبر أعادت إطلاق البطولة

أشاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بالنسخة الجديدة لـكأس السوبر الإسباني التي تقام لأول مرة بمشاركة أربعة فرق وتستضيفها السعودية.

وخلال لقاء مع سفير إسبانيا لدى السعودية ألبارو أرانزو وممثلين عن كرة القدم السعودية ورجال أعمال إسبان في المنطقة، استغل روبياليس المناسبة لإبراز التنافسية في النسخة الجديدة، وقال: «هذه النسخة أعادت إطلاق البطولة، التي تزايد الشغف بها الآن بين الإسبان، ومثال على ذلك أن حقوق البث التلفزيوني ارتفعت عن سابقتها».

وأبدى السفير الإسباني من جانبه سعادته بوصول كأس السوبر إلى السعودية، وقال: «إنها وسيلة لنقل صورة إسبانيا في السعودية، وأنا فخور وأشعر برضا كممثل لإسبانيا لدى هذه الدولة، وسيكون لهذا الأمر نتائج إيجابية على العلاقات بين إسبانيا والسعودية».

وانتهت الفاعلية بتسليم السفير قميص ريال مدريد وآخر لأتلتيكو مدريد، اللذين وصلا لنهائي البطولة التي ستقام يوم الأحد في جدة.

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم كأس السوبر الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس الاتحاد الإسباني: هذه النسخة من السوبر أعادت إطلاق البطولة
سبق

أشاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بالنسخة الجديدة لـكأس السوبر الإسباني التي تقام لأول مرة بمشاركة أربعة فرق وتستضيفها السعودية.

وخلال لقاء مع سفير إسبانيا لدى السعودية ألبارو أرانزو وممثلين عن كرة القدم السعودية ورجال أعمال إسبان في المنطقة، استغل روبياليس المناسبة لإبراز التنافسية في النسخة الجديدة، وقال: «هذه النسخة أعادت إطلاق البطولة، التي تزايد الشغف بها الآن بين الإسبان، ومثال على ذلك أن حقوق البث التلفزيوني ارتفعت عن سابقتها».

وأبدى السفير الإسباني من جانبه سعادته بوصول كأس السوبر إلى السعودية، وقال: «إنها وسيلة لنقل صورة إسبانيا في السعودية، وأنا فخور وأشعر برضا كممثل لإسبانيا لدى هذه الدولة، وسيكون لهذا الأمر نتائج إيجابية على العلاقات بين إسبانيا والسعودية».

وانتهت الفاعلية بتسليم السفير قميص ريال مدريد وآخر لأتلتيكو مدريد، اللذين وصلا لنهائي البطولة التي ستقام يوم الأحد في جدة.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
09:18 PM

رئيس الاتحاد الإسباني: هذه النسخة من السوبر أعادت إطلاق البطولة

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محمد البقمي - الرياض
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أشاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بالنسخة الجديدة لـكأس السوبر الإسباني التي تقام لأول مرة بمشاركة أربعة فرق وتستضيفها السعودية.

وخلال لقاء مع سفير إسبانيا لدى السعودية ألبارو أرانزو وممثلين عن كرة القدم السعودية ورجال أعمال إسبان في المنطقة، استغل روبياليس المناسبة لإبراز التنافسية في النسخة الجديدة، وقال: «هذه النسخة أعادت إطلاق البطولة، التي تزايد الشغف بها الآن بين الإسبان، ومثال على ذلك أن حقوق البث التلفزيوني ارتفعت عن سابقتها».

وأبدى السفير الإسباني من جانبه سعادته بوصول كأس السوبر إلى السعودية، وقال: «إنها وسيلة لنقل صورة إسبانيا في السعودية، وأنا فخور وأشعر برضا كممثل لإسبانيا لدى هذه الدولة، وسيكون لهذا الأمر نتائج إيجابية على العلاقات بين إسبانيا والسعودية».

وانتهت الفاعلية بتسليم السفير قميص ريال مدريد وآخر لأتلتيكو مدريد، اللذين وصلا لنهائي البطولة التي ستقام يوم الأحد في جدة.

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