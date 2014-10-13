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هذه حقيقة غرق مواطن .. سحب السيل مركبته في الليث

الحادثة أعادت مطالب الأهالي بضرورة افتتاح مركز الدفاع المدني

كشفت مصادر أن صاحب المركبة المتداول مقطعها وهي تعوم في أحد سيول الليث، مساء اليوم، نجا صاحبها ولم يكن على متنها أي شخص.

وبحسب شهود عيان؛ فإن المركبة كانت متوقفة على ضفة وادي المستنقع التابع لمركز الرهوة شرقي الليث، دون أن يكون داخلها أي شخص، وتعرضت للانجراف نتيجة السيول التي سالت بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم.

وأهابت المصادر؛ بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات، مؤكدةً أن صاحب المركبة لم يصب بأي أذى سوى تلف مركبته دون غيرها.

وأعاد حادث سحب السيل المركبة التي تعود لمواطن في العقد السادس من عمره، مطالب أهالي قرى شرق الليث، بضرورة الإسراع في وتيرة افتتاح مركز الدفاع المدني الذي تم الموافقة على استحداثه في مركز المبشع الذي يتوسط موقعه ثلاثة مراكز هي؛ مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، في ظل حاجة أهالي تلك المراكز إلى فرقة دفاع مدني ثابتة للتعامل مع أخطار الأمطار والسيول، فضلاً عن الحوادث الأخرى، كون أقرب دفاع مدني يقع في المحافظة وعلى بعد 100 كلم.

الليث سيول الليث مركز الرهوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه حقيقة غرق مواطن .. سحب السيل مركبته في الليث
سبق

كشفت مصادر أن صاحب المركبة المتداول مقطعها وهي تعوم في أحد سيول الليث، مساء اليوم، نجا صاحبها ولم يكن على متنها أي شخص.

وبحسب شهود عيان؛ فإن المركبة كانت متوقفة على ضفة وادي المستنقع التابع لمركز الرهوة شرقي الليث، دون أن يكون داخلها أي شخص، وتعرضت للانجراف نتيجة السيول التي سالت بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم.

وأهابت المصادر؛ بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات، مؤكدةً أن صاحب المركبة لم يصب بأي أذى سوى تلف مركبته دون غيرها.

وأعاد حادث سحب السيل المركبة التي تعود لمواطن في العقد السادس من عمره، مطالب أهالي قرى شرق الليث، بضرورة الإسراع في وتيرة افتتاح مركز الدفاع المدني الذي تم الموافقة على استحداثه في مركز المبشع الذي يتوسط موقعه ثلاثة مراكز هي؛ مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، في ظل حاجة أهالي تلك المراكز إلى فرقة دفاع مدني ثابتة للتعامل مع أخطار الأمطار والسيول، فضلاً عن الحوادث الأخرى، كون أقرب دفاع مدني يقع في المحافظة وعلى بعد 100 كلم.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:39 PM

هذه حقيقة غرق مواطن .. سحب السيل مركبته في الليث

الحادثة أعادت مطالب الأهالي بضرورة افتتاح مركز الدفاع المدني

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
8,714

كشفت مصادر أن صاحب المركبة المتداول مقطعها وهي تعوم في أحد سيول الليث، مساء اليوم، نجا صاحبها ولم يكن على متنها أي شخص.

وبحسب شهود عيان؛ فإن المركبة كانت متوقفة على ضفة وادي المستنقع التابع لمركز الرهوة شرقي الليث، دون أن يكون داخلها أي شخص، وتعرضت للانجراف نتيجة السيول التي سالت بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم.

وأهابت المصادر؛ بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات، مؤكدةً أن صاحب المركبة لم يصب بأي أذى سوى تلف مركبته دون غيرها.

وأعاد حادث سحب السيل المركبة التي تعود لمواطن في العقد السادس من عمره، مطالب أهالي قرى شرق الليث، بضرورة الإسراع في وتيرة افتتاح مركز الدفاع المدني الذي تم الموافقة على استحداثه في مركز المبشع الذي يتوسط موقعه ثلاثة مراكز هي؛ مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، في ظل حاجة أهالي تلك المراكز إلى فرقة دفاع مدني ثابتة للتعامل مع أخطار الأمطار والسيول، فضلاً عن الحوادث الأخرى، كون أقرب دفاع مدني يقع في المحافظة وعلى بعد 100 كلم.

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