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"أمير مكة" يتسلم تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

تضمّن شرحًا عن العودة الآمنة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اليوم تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والذي سلّمه مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسة.

وتضمّن التقرير شرحاً عن خطط العودة الآمنة التي تجري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما استعرض أمير المنطقة أعمال منشآت التدريب التقني في القبول والتي شملت 32 منشأة تدريبية تتنوع ما بين الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية ومعاهد التدريب في السجون، وكذلك إحصاءات عن المتدربين الخريجين والمقبولين للفصل الحالي والمستمرين والتي حققت تقدماً ملحوظاً ووصلت إلى ( 33177 ) متدرباً ومتدربة حيث بلغ عدد المقبولين ما يزيد عن 8500 متدربًا ومتدربة هذا العام.

من جهته، ثمن "كدسة" متابعة واهتمام أمير منطقة مكة المكرمة بتطور التدريب التقني بالمنطقة وإبراز أهمية الدور المتنامي لهذا القطاع والدعم الذي تلقاه المؤسسة من أمير منطقة مكة المكرمة، والتوسع في برامجها، وما أثمرت عنه جولات أمير المنطقة في المحافظات ونتج عنها مواصلة تجهيز 25 منشأة تدريب تقني في 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة والذي يعتبر استمرارًا لما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام يحقق الأهداف النوعية ويساهم في مسيرة العمل التقني والمهني ومواكبة الرؤية 2030 .

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"أمير مكة" يتسلم تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة
سبق

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اليوم تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والذي سلّمه مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسة.

وتضمّن التقرير شرحاً عن خطط العودة الآمنة التي تجري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما استعرض أمير المنطقة أعمال منشآت التدريب التقني في القبول والتي شملت 32 منشأة تدريبية تتنوع ما بين الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية ومعاهد التدريب في السجون، وكذلك إحصاءات عن المتدربين الخريجين والمقبولين للفصل الحالي والمستمرين والتي حققت تقدماً ملحوظاً ووصلت إلى ( 33177 ) متدرباً ومتدربة حيث بلغ عدد المقبولين ما يزيد عن 8500 متدربًا ومتدربة هذا العام.

من جهته، ثمن "كدسة" متابعة واهتمام أمير منطقة مكة المكرمة بتطور التدريب التقني بالمنطقة وإبراز أهمية الدور المتنامي لهذا القطاع والدعم الذي تلقاه المؤسسة من أمير منطقة مكة المكرمة، والتوسع في برامجها، وما أثمرت عنه جولات أمير المنطقة في المحافظات ونتج عنها مواصلة تجهيز 25 منشأة تدريب تقني في 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة والذي يعتبر استمرارًا لما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام يحقق الأهداف النوعية ويساهم في مسيرة العمل التقني والمهني ومواكبة الرؤية 2030 .

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:45 PM

"أمير مكة" يتسلم تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

تضمّن شرحًا عن العودة الآمنة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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عبدالله الراجحي - جدة
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تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اليوم تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والذي سلّمه مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسة.

وتضمّن التقرير شرحاً عن خطط العودة الآمنة التي تجري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما استعرض أمير المنطقة أعمال منشآت التدريب التقني في القبول والتي شملت 32 منشأة تدريبية تتنوع ما بين الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية ومعاهد التدريب في السجون، وكذلك إحصاءات عن المتدربين الخريجين والمقبولين للفصل الحالي والمستمرين والتي حققت تقدماً ملحوظاً ووصلت إلى ( 33177 ) متدرباً ومتدربة حيث بلغ عدد المقبولين ما يزيد عن 8500 متدربًا ومتدربة هذا العام.

من جهته، ثمن "كدسة" متابعة واهتمام أمير منطقة مكة المكرمة بتطور التدريب التقني بالمنطقة وإبراز أهمية الدور المتنامي لهذا القطاع والدعم الذي تلقاه المؤسسة من أمير منطقة مكة المكرمة، والتوسع في برامجها، وما أثمرت عنه جولات أمير المنطقة في المحافظات ونتج عنها مواصلة تجهيز 25 منشأة تدريب تقني في 17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة والذي يعتبر استمرارًا لما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام يحقق الأهداف النوعية ويساهم في مسيرة العمل التقني والمهني ومواكبة الرؤية 2030 .

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