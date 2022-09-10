النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك في قمة الدراسات المستقبلية بـ"اليونسكو"

في الفترة من10-8 ديسمبر بمشاركة وفود على المستوى الوزاري من الدول الأعضاء

في إطار الشراكة القائمة بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" من خلال الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تشارك الجامعة في قمة الدراسات المستقبلية العالمية والتي تنظمها "اليونسكو" والتي ستعقد خلال الفترة من ٨-١٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، بمشاركة وفود على المستوى الوزاري من قبل الدول أعضاء "اليونسكو".

ولقد وجهت الدعوة رسمياً من المؤتمر للجامعة للمشاركة في المؤتمر من خلال كلمة لرئيس الجامعة يتحدث فيها عن أهداف التعاون والشراكة بين الجامعة والمنظمة وآثارها على نمو المعرفة العالمية من خلال البحوث التي سيتم إجراؤها.

وسوف يتم الإعلان رسمياً أمام المؤتمر عن كرسي اليونسكو في جامعة الأمير محمد بن فهد والذي تم إنشاؤه في وقت سابق لهذا العام وجاري تفعيل نشاطه العلمي والبحثي، كما سيتم تخصيص جناح خاص لمركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة في مقر المؤتمر، إضافة إلى جناح إلكتروني على موقع اليونسكو على الإنترنت، حيث ستعرض إنجازات المركز من حين إنشائه والفعاليات العلمية التي تم إنجازها، ودروس مستفادة من تجربة الشراكة مع "اليونسكو".

وبدأت الجامعة استعداداتها لهذه المشاركة الإستراتيجية، خاصة وأن ما سيتم عرضه في الجناح المخصص عن مركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة يعتبر مجالاً جديداً حتى على المستوى العالمي، ومن هنا جاء اهتمام الجامعة بهذا المجال العلمي لأهميته وقلة البحوث الدائرة حول موضوعاته، وبذلك يكون للجامعة دوراً عالمياً بالإسهام في نشر المعرفة في هذا المجال الهام والدقيق.

يذكر أن الجامعة سبق وأن وقعت افتراضياً اتفاقية شراكة مع "اليونسكو" في مجالات التعليم وتنمية الشباب والتي نتج عنها إنشاء كرسي "اليونسكو" بالجامعة للتعليم وتنمية الشباب.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن مشاركة الجامعة بهذه القمة تأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الجامعة مع عديد الجهات العلمية المرموقة والتي تعزز من هذه المكانة خاصة بعد دخولها إلى قائمة أفضل ١٠٠٠ جامعة في العالم حسب تصنيف QS.

واستطرد الدكتور الأنصاري أن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالدراسات الاستشرافية كمجال علمي وبحثي جديد ازدادت إليه الحاجة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وحرصاً من الجامعة على نشر هذا المجال وإثراء المعرفة حوله، استضافت الجامعة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية والمستقبلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر الجامعة والذي تم افتتاحه رسمياً بحضور رئيس الاتحاد العالمي.

جامعة الأمير محمد بن فهد اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك في قمة الدراسات المستقبلية بـ"اليونسكو"
سبق

في إطار الشراكة القائمة بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" من خلال الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تشارك الجامعة في قمة الدراسات المستقبلية العالمية والتي تنظمها "اليونسكو" والتي ستعقد خلال الفترة من ٨-١٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، بمشاركة وفود على المستوى الوزاري من قبل الدول أعضاء "اليونسكو".

ولقد وجهت الدعوة رسمياً من المؤتمر للجامعة للمشاركة في المؤتمر من خلال كلمة لرئيس الجامعة يتحدث فيها عن أهداف التعاون والشراكة بين الجامعة والمنظمة وآثارها على نمو المعرفة العالمية من خلال البحوث التي سيتم إجراؤها.

وسوف يتم الإعلان رسمياً أمام المؤتمر عن كرسي اليونسكو في جامعة الأمير محمد بن فهد والذي تم إنشاؤه في وقت سابق لهذا العام وجاري تفعيل نشاطه العلمي والبحثي، كما سيتم تخصيص جناح خاص لمركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة في مقر المؤتمر، إضافة إلى جناح إلكتروني على موقع اليونسكو على الإنترنت، حيث ستعرض إنجازات المركز من حين إنشائه والفعاليات العلمية التي تم إنجازها، ودروس مستفادة من تجربة الشراكة مع "اليونسكو".

وبدأت الجامعة استعداداتها لهذه المشاركة الإستراتيجية، خاصة وأن ما سيتم عرضه في الجناح المخصص عن مركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة يعتبر مجالاً جديداً حتى على المستوى العالمي، ومن هنا جاء اهتمام الجامعة بهذا المجال العلمي لأهميته وقلة البحوث الدائرة حول موضوعاته، وبذلك يكون للجامعة دوراً عالمياً بالإسهام في نشر المعرفة في هذا المجال الهام والدقيق.

يذكر أن الجامعة سبق وأن وقعت افتراضياً اتفاقية شراكة مع "اليونسكو" في مجالات التعليم وتنمية الشباب والتي نتج عنها إنشاء كرسي "اليونسكو" بالجامعة للتعليم وتنمية الشباب.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن مشاركة الجامعة بهذه القمة تأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الجامعة مع عديد الجهات العلمية المرموقة والتي تعزز من هذه المكانة خاصة بعد دخولها إلى قائمة أفضل ١٠٠٠ جامعة في العالم حسب تصنيف QS.

واستطرد الدكتور الأنصاري أن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالدراسات الاستشرافية كمجال علمي وبحثي جديد ازدادت إليه الحاجة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وحرصاً من الجامعة على نشر هذا المجال وإثراء المعرفة حوله، استضافت الجامعة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية والمستقبلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر الجامعة والذي تم افتتاحه رسمياً بحضور رئيس الاتحاد العالمي.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
10:57 PM

جامعة الأمير محمد بن فهد تشارك في قمة الدراسات المستقبلية بـ"اليونسكو"

في الفترة من10-8 ديسمبر بمشاركة وفود على المستوى الوزاري من الدول الأعضاء

A A A
حامد العلي - الدمام
0
100

في إطار الشراكة القائمة بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" من خلال الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تشارك الجامعة في قمة الدراسات المستقبلية العالمية والتي تنظمها "اليونسكو" والتي ستعقد خلال الفترة من ٨-١٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، بمشاركة وفود على المستوى الوزاري من قبل الدول أعضاء "اليونسكو".

ولقد وجهت الدعوة رسمياً من المؤتمر للجامعة للمشاركة في المؤتمر من خلال كلمة لرئيس الجامعة يتحدث فيها عن أهداف التعاون والشراكة بين الجامعة والمنظمة وآثارها على نمو المعرفة العالمية من خلال البحوث التي سيتم إجراؤها.

وسوف يتم الإعلان رسمياً أمام المؤتمر عن كرسي اليونسكو في جامعة الأمير محمد بن فهد والذي تم إنشاؤه في وقت سابق لهذا العام وجاري تفعيل نشاطه العلمي والبحثي، كما سيتم تخصيص جناح خاص لمركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة في مقر المؤتمر، إضافة إلى جناح إلكتروني على موقع اليونسكو على الإنترنت، حيث ستعرض إنجازات المركز من حين إنشائه والفعاليات العلمية التي تم إنجازها، ودروس مستفادة من تجربة الشراكة مع "اليونسكو".

وبدأت الجامعة استعداداتها لهذه المشاركة الإستراتيجية، خاصة وأن ما سيتم عرضه في الجناح المخصص عن مركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة يعتبر مجالاً جديداً حتى على المستوى العالمي، ومن هنا جاء اهتمام الجامعة بهذا المجال العلمي لأهميته وقلة البحوث الدائرة حول موضوعاته، وبذلك يكون للجامعة دوراً عالمياً بالإسهام في نشر المعرفة في هذا المجال الهام والدقيق.

يذكر أن الجامعة سبق وأن وقعت افتراضياً اتفاقية شراكة مع "اليونسكو" في مجالات التعليم وتنمية الشباب والتي نتج عنها إنشاء كرسي "اليونسكو" بالجامعة للتعليم وتنمية الشباب.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن مشاركة الجامعة بهذه القمة تأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الجامعة مع عديد الجهات العلمية المرموقة والتي تعزز من هذه المكانة خاصة بعد دخولها إلى قائمة أفضل ١٠٠٠ جامعة في العالم حسب تصنيف QS.

واستطرد الدكتور الأنصاري أن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالدراسات الاستشرافية كمجال علمي وبحثي جديد ازدادت إليه الحاجة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وحرصاً من الجامعة على نشر هذا المجال وإثراء المعرفة حوله، استضافت الجامعة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية والمستقبلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر الجامعة والذي تم افتتاحه رسمياً بحضور رئيس الاتحاد العالمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,870
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,836
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,449

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة