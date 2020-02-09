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"سيارا" تضرب بريطانيا.. إلغاء للرحلات.. والتحذيرات: لا تسافر

عاصفة قوية سرعتها 129 كم/س.. أمطار غزيرة وفيضانات طارئة

ضربت عاصفة برياح تصل سرعتها إلى 129 كيلومترًا في الساعة بريطانيا، وألغيت رحلات قطارات وجوية وعبّارات، وصدرت تحذيرات طقس في جميع أنحاء البلد.

وأرسلت ما لا يقل عن 10 شركات سكة حديد في بريطانيا، تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى، الركابَ بأن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية الأحد في إتلاف الأسلاك الكهربائية واعتراض أطراف أشجار مكسورة وغيرها من الحطام مسارات القطارات.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، قرر مطار هيثرو في لندن والعديد من شركات الطيران، دمجَ الرحلات لتقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها جراء الرياح العاتية؛ فيما عرضت الخطوط الجوية البريطانية إعادة حجز العملاء للرحلات الداخلية والأوروبية خارج مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي؛ بينما ألغت خطوط فيرجن الجوية بعض الرحلات الجوية.

وكان من المفترض أيضًا أن تجلب العاصفة التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية اسم (سيارا)، أمطارًا غزيرة؛ مما دفع المكتب إلى إصدار 22 تحذيرًا بفيضانات طارئة و149 إنذارًا بمراقبة الفيضانات.

وقام هامبر بريدج بالقرب من هال في شمال إنجلترا، بتقييد حركة المرور بسبب الرياح العاتية، وحظر الشاحنات ذات الجوانب العالية وشاحنات وحافلات أخرى.

وفي نفس السياق، أجبرت الأمواج العالية في البحر الأيرلندي، شركات العبّارات على إلغاء العديد من الرحلات، كما جرى إلغاء سباق 10 كيلو في لندن كان من المتوقع أن يجذب 25 ألف عدّاء.

بريطانيا عاصفة رياح سيارا

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"سيارا" تضرب بريطانيا.. إلغاء للرحلات.. والتحذيرات: لا تسافر
سبق

ضربت عاصفة برياح تصل سرعتها إلى 129 كيلومترًا في الساعة بريطانيا، وألغيت رحلات قطارات وجوية وعبّارات، وصدرت تحذيرات طقس في جميع أنحاء البلد.

وأرسلت ما لا يقل عن 10 شركات سكة حديد في بريطانيا، تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى، الركابَ بأن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية الأحد في إتلاف الأسلاك الكهربائية واعتراض أطراف أشجار مكسورة وغيرها من الحطام مسارات القطارات.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، قرر مطار هيثرو في لندن والعديد من شركات الطيران، دمجَ الرحلات لتقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها جراء الرياح العاتية؛ فيما عرضت الخطوط الجوية البريطانية إعادة حجز العملاء للرحلات الداخلية والأوروبية خارج مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي؛ بينما ألغت خطوط فيرجن الجوية بعض الرحلات الجوية.

وكان من المفترض أيضًا أن تجلب العاصفة التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية اسم (سيارا)، أمطارًا غزيرة؛ مما دفع المكتب إلى إصدار 22 تحذيرًا بفيضانات طارئة و149 إنذارًا بمراقبة الفيضانات.

وقام هامبر بريدج بالقرب من هال في شمال إنجلترا، بتقييد حركة المرور بسبب الرياح العاتية، وحظر الشاحنات ذات الجوانب العالية وشاحنات وحافلات أخرى.

وفي نفس السياق، أجبرت الأمواج العالية في البحر الأيرلندي، شركات العبّارات على إلغاء العديد من الرحلات، كما جرى إلغاء سباق 10 كيلو في لندن كان من المتوقع أن يجذب 25 ألف عدّاء.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

"سيارا" تضرب بريطانيا.. إلغاء للرحلات.. والتحذيرات: لا تسافر

عاصفة قوية سرعتها 129 كم/س.. أمطار غزيرة وفيضانات طارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضربت عاصفة برياح تصل سرعتها إلى 129 كيلومترًا في الساعة بريطانيا، وألغيت رحلات قطارات وجوية وعبّارات، وصدرت تحذيرات طقس في جميع أنحاء البلد.

وأرسلت ما لا يقل عن 10 شركات سكة حديد في بريطانيا، تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى، الركابَ بأن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية الأحد في إتلاف الأسلاك الكهربائية واعتراض أطراف أشجار مكسورة وغيرها من الحطام مسارات القطارات.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، قرر مطار هيثرو في لندن والعديد من شركات الطيران، دمجَ الرحلات لتقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها جراء الرياح العاتية؛ فيما عرضت الخطوط الجوية البريطانية إعادة حجز العملاء للرحلات الداخلية والأوروبية خارج مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي؛ بينما ألغت خطوط فيرجن الجوية بعض الرحلات الجوية.

وكان من المفترض أيضًا أن تجلب العاصفة التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية اسم (سيارا)، أمطارًا غزيرة؛ مما دفع المكتب إلى إصدار 22 تحذيرًا بفيضانات طارئة و149 إنذارًا بمراقبة الفيضانات.

وقام هامبر بريدج بالقرب من هال في شمال إنجلترا، بتقييد حركة المرور بسبب الرياح العاتية، وحظر الشاحنات ذات الجوانب العالية وشاحنات وحافلات أخرى.

وفي نفس السياق، أجبرت الأمواج العالية في البحر الأيرلندي، شركات العبّارات على إلغاء العديد من الرحلات، كما جرى إلغاء سباق 10 كيلو في لندن كان من المتوقع أن يجذب 25 ألف عدّاء.

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