الأمطار تغلق طريق "الهدا" مؤقتًا في كلا الاتجاهَيْن

"الداخلية" تدعو المواطنين وقائدي المركبات لالتزام الحذر

أعلنت الجهات المعنية قبل قليل تنفيذ إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار على محافظة الطائف.

وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" قبل قليل أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد حاليًا لليوم الخامس على التوالي أمطارًا على أجزاء متفرقة من المحافظة، وتم خلال هذه الأيام تطبيق إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا خوفًا من تساقط الصخور على مرتادي الطريق.