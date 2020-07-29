أعلنت الجهات المعنية قبل قليل تنفيذ إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار على محافظة الطائف.
وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" قبل قليل أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد حاليًا لليوم الخامس على التوالي أمطارًا على أجزاء متفرقة من المحافظة، وتم خلال هذه الأيام تطبيق إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا خوفًا من تساقط الصخور على مرتادي الطريق.
الأمطار تغلق طريق "الهدا" مؤقتًا في كلا الاتجاهَيْن
سعود الدعجانيسبق2020-07-29
أعلنت الجهات المعنية قبل قليل تنفيذ إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار على محافظة الطائف.
وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" قبل قليل أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد حاليًا لليوم الخامس على التوالي أمطارًا على أجزاء متفرقة من المحافظة، وتم خلال هذه الأيام تطبيق إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا خوفًا من تساقط الصخور على مرتادي الطريق.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:26 PM
الأمطار تغلق طريق "الهدا" مؤقتًا في كلا الاتجاهَيْن
أعلنت الجهات المعنية قبل قليل تنفيذ إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار على محافظة الطائف.
وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" قبل قليل أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد حاليًا لليوم الخامس على التوالي أمطارًا على أجزاء متفرقة من المحافظة، وتم خلال هذه الأيام تطبيق إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا خوفًا من تساقط الصخور على مرتادي الطريق.