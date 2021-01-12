لقاء بين "بلدي الرياض" و"الزراعة" لمناقشة وضع أسواق النفع العام بالعاصمة

لتعزيز العلاقة التكاملية بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

التقى المجلس البلدي بالرياض، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمقر المجلس بحي الملز، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بانتقال الإشراف على أسواق الأنعام والخضار للوزارة، والتنسيق بشأنها.

في بداية اللقاء، رحّب رئيس المجلس البلدي خالد العريدي؛ بالحضور متمنياً بأن يكون هذا اللقاء مثمراً بين الجانبين، ولتعزيز للعلاقة التكاملية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجلس البلدي بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلا ذلك استعراض عدد من مرئيات وتوصيات المجلس المتعلقة بوضع أسواق الأنعام جنوب وشرق وغرب الرياض، في ظل انتقال الإشراف على أسواق الأنعام إلى وزارة الزراعة، إضافة إلى وضع أسواق الإبل والماشية في الحائر وانتقالها إلى سوق الطوقي.

وناقش "بلدي الرياض" مقترحاته التطويرية كإيجاد سوق نموذجي للأنعام، وسبل تطوير سوق خضار الجملة بالعزيزية، إضافة إلى تفعيل مبادرة "سلة الأسبوع" من خلال إيجاد سوق أسبوعي ينظّم عمل الباعة الجائلين، ويوفر مواقع مناسبة للمزارعين، إضافة إلى أهمية تخصيص موقعين لأسواق الإبل لخدمة أهالي شمال الرياض وشرقها، وجنوب الرياض وغربها بناءً على ما ورد للمجلس من مطالب المواطنين.

وفي ختام اللقاء، قدّم عددٌ من إصدارات وتقارير المجلس لمدير فرع وزارة الزراعة الدكتور ماجد الفراج، مؤكداً أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع جميع الجهات بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء رئيس المجلس البلدي خالد العريدي؛ ونائب الرئيس عبدالعزيز الراجحي؛ ورئيس لجنة العلاقات العامة والشراكات بالمجلس إبراهيم العنزي؛ وأعضاء المجلس: الدكتور فهيد السبيعي، والدكتور عثمان آل عثمان، ومحمد الهويريني، وهدى الجريسي، وعلياء الرويلي، وجواهر الصالح، فيما حضر من وزارة الزراعة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض الدكتور ماجد الفراج، ومدير إدارة المياه بالوزارة المهندس سعد الشهري، ومدير إدارة البيئة المهندس عبدالله القرني، ومدير إدارة الزراعة الدكتور عبدالرحمن السعود.