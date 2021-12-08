النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

فحص 158 خيلًا.. قبل المشاركة في بطولة "قفز الحواجز"

أنهت اللجنة الطبية في بطولة "قفز السعودية"، اليوم الأربعاء، إجراء عملية الفحص البيطري لـ158 خيلًا مشارِكةً في النسخة الأولى من البطولة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة، والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية غداً الخميس.

وشملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وأكد الدكتور أنس حسن رئيس اللجنة الطبية في البطولة أنه تم استبعاد أي خيل خلال عملية الفحص لم يلتزم ملاكها بتطبيق شروط ولوائح المشاركة في البطولة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وقال: "من أبرز الأمور التي نطبقها خلال عملية الفحص التأكد من صلاحية جواز الخيول، وأنه خاصة بالخيول المشارِكة، حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من رقم لكل خيل، وذلك عبر مطابقة الشريحة وتطبيق الرقم الإلكتروني".

وأضاف: "نتأكد كذلك من أن الخيول التي خضعت للفحص قد تلقّت بالفعل التطعيمات المطلوبة؛ ومنها تطعيمات الأنفلونزا، هناك خيل تُستبعد مباشرة وهناك خيل يتم تشكيل لجنة طبية بيطرية برئاسة رئيس لجنة التحكيم وطبيب بيطري؛ لمناقشة الحالة واتخاذ القرار، حيث يقوم من لم يتجاوز الفحص الأول بإجراء إحماء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وذلك تطبيقاً للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للفروسية الجديدة".

وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التأكد خلال عملية الفحص وخلال فترات محددة لا يمكن تجاوزها بعدم وجود أي جروح أو ضربات، وقال: "يؤدي ذلك لاستبعاده مباشرة، وأيضًا في التعديلات الجديدة يتم استبعاد أي خيل يقوم مالكها بحلاقة الخيل أو حلاقة شعر أرجله خلال فترة محددة حتى لا يكون هناك حساسية للخيل أو أرجله".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فحص 158 خيلًا.. قبل المشاركة في بطولة "قفز الحواجز"
سبق

أنهت اللجنة الطبية في بطولة "قفز السعودية"، اليوم الأربعاء، إجراء عملية الفحص البيطري لـ158 خيلًا مشارِكةً في النسخة الأولى من البطولة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة، والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية غداً الخميس.

وشملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وأكد الدكتور أنس حسن رئيس اللجنة الطبية في البطولة أنه تم استبعاد أي خيل خلال عملية الفحص لم يلتزم ملاكها بتطبيق شروط ولوائح المشاركة في البطولة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وقال: "من أبرز الأمور التي نطبقها خلال عملية الفحص التأكد من صلاحية جواز الخيول، وأنه خاصة بالخيول المشارِكة، حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من رقم لكل خيل، وذلك عبر مطابقة الشريحة وتطبيق الرقم الإلكتروني".

وأضاف: "نتأكد كذلك من أن الخيول التي خضعت للفحص قد تلقّت بالفعل التطعيمات المطلوبة؛ ومنها تطعيمات الأنفلونزا، هناك خيل تُستبعد مباشرة وهناك خيل يتم تشكيل لجنة طبية بيطرية برئاسة رئيس لجنة التحكيم وطبيب بيطري؛ لمناقشة الحالة واتخاذ القرار، حيث يقوم من لم يتجاوز الفحص الأول بإجراء إحماء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وذلك تطبيقاً للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للفروسية الجديدة".

وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التأكد خلال عملية الفحص وخلال فترات محددة لا يمكن تجاوزها بعدم وجود أي جروح أو ضربات، وقال: "يؤدي ذلك لاستبعاده مباشرة، وأيضًا في التعديلات الجديدة يتم استبعاد أي خيل يقوم مالكها بحلاقة الخيل أو حلاقة شعر أرجله خلال فترة محددة حتى لا يكون هناك حساسية للخيل أو أرجله".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:39 PM

فحص 158 خيلًا.. قبل المشاركة في بطولة "قفز الحواجز"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
173

أنهت اللجنة الطبية في بطولة "قفز السعودية"، اليوم الأربعاء، إجراء عملية الفحص البيطري لـ158 خيلًا مشارِكةً في النسخة الأولى من البطولة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة، والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية غداً الخميس.

وشملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وأكد الدكتور أنس حسن رئيس اللجنة الطبية في البطولة أنه تم استبعاد أي خيل خلال عملية الفحص لم يلتزم ملاكها بتطبيق شروط ولوائح المشاركة في البطولة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وقال: "من أبرز الأمور التي نطبقها خلال عملية الفحص التأكد من صلاحية جواز الخيول، وأنه خاصة بالخيول المشارِكة، حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من رقم لكل خيل، وذلك عبر مطابقة الشريحة وتطبيق الرقم الإلكتروني".

وأضاف: "نتأكد كذلك من أن الخيول التي خضعت للفحص قد تلقّت بالفعل التطعيمات المطلوبة؛ ومنها تطعيمات الأنفلونزا، هناك خيل تُستبعد مباشرة وهناك خيل يتم تشكيل لجنة طبية بيطرية برئاسة رئيس لجنة التحكيم وطبيب بيطري؛ لمناقشة الحالة واتخاذ القرار، حيث يقوم من لم يتجاوز الفحص الأول بإجراء إحماء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وذلك تطبيقاً للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للفروسية الجديدة".

وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التأكد خلال عملية الفحص وخلال فترات محددة لا يمكن تجاوزها بعدم وجود أي جروح أو ضربات، وقال: "يؤدي ذلك لاستبعاده مباشرة، وأيضًا في التعديلات الجديدة يتم استبعاد أي خيل يقوم مالكها بحلاقة الخيل أو حلاقة شعر أرجله خلال فترة محددة حتى لا يكون هناك حساسية للخيل أو أرجله".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,617
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,368

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة