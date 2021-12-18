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"سابك": توزيع 6.6 مليارات ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني لـ2019

الأحقية للمساهمين مالكي الأسهم يوم الاستحقاق المقيدين بسجل مساهمي الشركة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بواقع 2.20 ريال لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم: إجمالي المبلغ الموزع بلغ 6.6 مليارات ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح ثلاثة مليارات ريال، وبحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

وأفادت الشركة بأن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك

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"سابك": توزيع 6.6 مليارات ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني لـ2019
سبق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بواقع 2.20 ريال لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم: إجمالي المبلغ الموزع بلغ 6.6 مليارات ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح ثلاثة مليارات ريال، وبحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

وأفادت الشركة بأن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
02:52 PM

"سابك": توزيع 6.6 مليارات ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني لـ2019

الأحقية للمساهمين مالكي الأسهم يوم الاستحقاق المقيدين بسجل مساهمي الشركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بواقع 2.20 ريال لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم: إجمالي المبلغ الموزع بلغ 6.6 مليارات ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح ثلاثة مليارات ريال، وبحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

وأفادت الشركة بأن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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