ويهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي على التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على " الدمى" المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة. يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.

أنهت وزارة الصحة تدريب 120 ممارساً صحياً في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع.

"الصحة" تدرب 120 ممارسًا على إنقاذ الحالات الحرجة في المشاعر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-07 أنهت وزارة الصحة تدريب 120 ممارساً صحياً في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع. ويهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي على التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على " الدمى" المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 02:48 PM

اخر تعديل 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 07:25 PM

"الصحة" تدرب 120 ممارسًا على إنقاذ الحالات الحرجة في المشاعر في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع أداء كوادرها الطبية والفنية





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أنهت وزارة الصحة تدريب 120 ممارساً صحياً في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع.

ويهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي على التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على " الدمى" المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.