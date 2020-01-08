النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مد الله" هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة

وقَّعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا احترافيًّا مع مد الله العليان لاعب فريق التعاون. وتم التوقيع مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ابتداء من الموسم المقبل.

ويلعب مدالله في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 24 عامًا.

الهلال مد الله العليان التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"مد الله" هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة
سبق

وقَّعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا احترافيًّا مع مد الله العليان لاعب فريق التعاون. وتم التوقيع مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ابتداء من الموسم المقبل.

ويلعب مدالله في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 24 عامًا.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:32 AM

"مد الله" هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,539

وقَّعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا احترافيًّا مع مد الله العليان لاعب فريق التعاون. وتم التوقيع مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ابتداء من الموسم المقبل.

ويلعب مدالله في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 24 عامًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,475
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,779
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,196
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,770

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة