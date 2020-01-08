"مد الله" هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة

وقَّعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا احترافيًّا مع مد الله العليان لاعب فريق التعاون. وتم التوقيع مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ابتداء من الموسم المقبل.

ويلعب مدالله في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 24 عامًا.