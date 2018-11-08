مستشفى ظلم العام يحتفل باليوم العالمي للجودة

احتفل مستشفى ظلم العام اليوم، باليوم العالمي للجودة تحت شعار "الجودة أساسها الثقة".

جاء ذلك من خلال فعاليات نفذتها إدارة الجودة وسلامة المرضى.

واشتمل الاحتفال على كلمات من عدد من قيادات المستشفى ومشرفي الجودة تحدثوا فيها عن أهمية الجودة ودورها في المنشأة الصحية، وضرورة تطبيق المعايير لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين.

وقدمت بعد ذلك محاضرات عن الجودة فيما تم تكريم الأقسام المتميزة بالمستشفى.

حضر الاحتفالية عدد كبير من منسوبي المستشفى من أطباء وفنيين وتمريض وإداريين.