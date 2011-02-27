‏أمير الشرقية يرعى معرض وفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .. غداً

يشتمل على خمسين ركناً وجناحاً توعوياً تُعنى بمستجدات مكافحة الحرائق

برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله -، تُقام يوم غد الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، والمعرض المصاحب لها، تحت شعار: "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة" وذلك بمقر مركز معارض الظهران الدولية (إكسبو) بحضور وتشريف الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد صالح المري: إن الرعاية والدعم الدائم لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والفعاليات والأنشطة التي تقيمها من لدن أمير المنطقة، ونائبه، تجسّد حرصهما على سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، كما أنها جزء أصيل من اهتمام قيادتنا الرشيدة بكل مَن يعيش على أرض هذا الوطن، موضحاً أن التنمية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهد لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بالمخاطر التي تهدّد حياة الإنسان وممتلكاته لتجنب المخاطر المُحتملة والتعامل معها عند وقوعها.

أوضح المشرف العام على الاحتفال العميد منصور الدوسري؛ قائلاً: إن المعرض - المقام بهذه المناسبة - يشتمل على ما يقارب خمسين ركناً وجناحاً توعوياً وتعريفياً تُعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة، إضافة الى التعريف بالخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، كما يعرّف المعرض الزوّار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته، وتصاحب إقامة المعرض، ورش تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية.

وأشار العميد الدوسري؛ إلى أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تشهد مشاركة عديد من الجهات التي تمثل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات المتخصّصة في مجال السلامة، إلى جانب الجهات التطوعية، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة، ومن المتوقع أن يشهد المعرض وفعالياته المصاحبة إقبالاً كبيراً من الزوّار من فئات المجتمع كافة، لاسيما طلاب وطالبات المدارس والجامعات، مؤكدا أن هناك عملاً دؤوباً من اللجان المنظمة وجهوداً متميزة طيلة الأشهر الماضية للاستعداد والتهيؤ لهذه المناسبة العالمية المهمة، مقدماً شكر مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، لشركة معارض الظهران لاستضافتها المعرض للعام الثامن على التوالي، وما قدّمته من تسهيلات لإنجاحه ومثمّناً التفاعل الكبير والجهود التي بذلتها وتبذلها الجهات المشاركة من أجل وقاية وتوعية المجتمع؛ داعياً في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين والمدارس والجامعات، إلى زيارة المعرض، مشيراً إلى أن أبواب المعرض ستكون مفتوحة على فترتيْن صباحية ومسائية الى مساء يوم الأحد المقبل.