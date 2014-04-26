"شرائع مكة" تضبط مقهى يقدم الشيشة والمعسل في مخالفة للإجراءات الاحترازية

البلدية أغلقت الموقع فور ضبطه واتخذت بحقه العقوبات النظامية في حدها الأعلى

ضبطت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- خلال جولاتها التفتيشية، أحد المقاهي التي تقدم الشيشة "المعسل"؛ وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلًا، أشارت بلدية الشرائع إلى ضبط عدد من عمالة المقهى والتحفظ على المضبوطات فيه، إضافة إلى وجود عدد من المخالفات الصحية والنظامية الأخرى، وتم إغلاق الموقع فور ضبطه واتخذت بحقه العقوبات النظامية في حدها الأعلى، وأحيل الموقع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وشددت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مع المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ مؤكدة على الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة؛ حفاظًا على صحة الجميع واستشعارًا بالمسؤولية، وكذلك الإبلاغ عن هذه الأنشطة التي تخالف الأوامر الصادرة على الرقم 940.