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الرئيس التنفيذي لـ"سابك": التوقيت ملائم لتطوير صناعة الكيماويات

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة "جيبكا" المنعقد في دبي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يوسف بن عبدالله البنيان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة (جيبكا) الذي عقد اليوم في دبي، أنه يُمكن لصناعة البتروكيماويات والكيماويات أن تعجل من وتيرة تطورها، وترسم مستقبلها بنفسها من خلال التركيز ومنح الأولوية للتحول في استراتيجية التعافي التي تتبناها.

وتناول "البنيان" في كلمته موضوع المنتدى "نحو نمو متجدد أثناء الأوقات المضطربة"، وحث قادة الصناعة على تشكيل واقع جديد عبر اغتنام فرصة التغيير، مؤكداً على ضرورة تحقيق التحول الديناميكي في الصناعة.

وقال: الجائحة جاءت لتسلط الضوء على نجاحات الشركات التي بادرت بتبني التحرك في هذا الاتجاه في وقت مبكر، وتكشف أيضًا القيود التي عرقلت أولئك الذين ترددوا، وأن حقيقة وضع ما بعد الجائحة يتطلب التغيير بشكل جذري في طريقة التفكير في النمو والابتكار والنماذج التشغيلية.

وأضاف: هناك العديد من الاستراتيجيات التطلعية التي اعتمدتها شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي قد آتت ثمارها، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به، وحان الوقت للتحول من مفهوم الاكتفاء بمحاولة البقاء إلى مفهوم العمل على البناء والنمو والازدهار على المدى الطويل، ولا يمكن التأخر في تطوير الصناعة.

جدير بالذكر أن منتدى قادة (جيبكا) الذي شارك فيه مجموعة من قادة صناعة الكيماويات على المستوى الإقليمي والعالمي، هو منصة حصرية تتيح لمُتخصصي الصناعة التواصل وتبادل الاستراتيجيات بشأن ما يُحرز من تقدم وتطور في صناعة الكيماويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس التنفيذي لـ"سابك": التوقيت ملائم لتطوير صناعة الكيماويات
سبق

أكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يوسف بن عبدالله البنيان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة (جيبكا) الذي عقد اليوم في دبي، أنه يُمكن لصناعة البتروكيماويات والكيماويات أن تعجل من وتيرة تطورها، وترسم مستقبلها بنفسها من خلال التركيز ومنح الأولوية للتحول في استراتيجية التعافي التي تتبناها.

وتناول "البنيان" في كلمته موضوع المنتدى "نحو نمو متجدد أثناء الأوقات المضطربة"، وحث قادة الصناعة على تشكيل واقع جديد عبر اغتنام فرصة التغيير، مؤكداً على ضرورة تحقيق التحول الديناميكي في الصناعة.

وقال: الجائحة جاءت لتسلط الضوء على نجاحات الشركات التي بادرت بتبني التحرك في هذا الاتجاه في وقت مبكر، وتكشف أيضًا القيود التي عرقلت أولئك الذين ترددوا، وأن حقيقة وضع ما بعد الجائحة يتطلب التغيير بشكل جذري في طريقة التفكير في النمو والابتكار والنماذج التشغيلية.

وأضاف: هناك العديد من الاستراتيجيات التطلعية التي اعتمدتها شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي قد آتت ثمارها، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به، وحان الوقت للتحول من مفهوم الاكتفاء بمحاولة البقاء إلى مفهوم العمل على البناء والنمو والازدهار على المدى الطويل، ولا يمكن التأخر في تطوير الصناعة.

جدير بالذكر أن منتدى قادة (جيبكا) الذي شارك فيه مجموعة من قادة صناعة الكيماويات على المستوى الإقليمي والعالمي، هو منصة حصرية تتيح لمُتخصصي الصناعة التواصل وتبادل الاستراتيجيات بشأن ما يُحرز من تقدم وتطور في صناعة الكيماويات.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
03:56 PM

الرئيس التنفيذي لـ"سابك": التوقيت ملائم لتطوير صناعة الكيماويات

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة "جيبكا" المنعقد في دبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يوسف بن عبدالله البنيان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة (جيبكا) الذي عقد اليوم في دبي، أنه يُمكن لصناعة البتروكيماويات والكيماويات أن تعجل من وتيرة تطورها، وترسم مستقبلها بنفسها من خلال التركيز ومنح الأولوية للتحول في استراتيجية التعافي التي تتبناها.

وتناول "البنيان" في كلمته موضوع المنتدى "نحو نمو متجدد أثناء الأوقات المضطربة"، وحث قادة الصناعة على تشكيل واقع جديد عبر اغتنام فرصة التغيير، مؤكداً على ضرورة تحقيق التحول الديناميكي في الصناعة.

وقال: الجائحة جاءت لتسلط الضوء على نجاحات الشركات التي بادرت بتبني التحرك في هذا الاتجاه في وقت مبكر، وتكشف أيضًا القيود التي عرقلت أولئك الذين ترددوا، وأن حقيقة وضع ما بعد الجائحة يتطلب التغيير بشكل جذري في طريقة التفكير في النمو والابتكار والنماذج التشغيلية.

وأضاف: هناك العديد من الاستراتيجيات التطلعية التي اعتمدتها شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي قد آتت ثمارها، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به، وحان الوقت للتحول من مفهوم الاكتفاء بمحاولة البقاء إلى مفهوم العمل على البناء والنمو والازدهار على المدى الطويل، ولا يمكن التأخر في تطوير الصناعة.

جدير بالذكر أن منتدى قادة (جيبكا) الذي شارك فيه مجموعة من قادة صناعة الكيماويات على المستوى الإقليمي والعالمي، هو منصة حصرية تتيح لمُتخصصي الصناعة التواصل وتبادل الاستراتيجيات بشأن ما يُحرز من تقدم وتطور في صناعة الكيماويات.

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