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لوحة جمالية يرسمها الضباب والأمطار في عسير

المشاهد الخلابة تستوقف الزوار وهواة التصوير

تنعم منطقة عسير خلال شهر أغسطس بأجواء معتدلة إلى باردة بدرجات حرارة تتراوح بين 20 ـ 25 درجة في الأجواء العادية وتزداد انخفاضًا في وقت هطول الأمطار إلى ما يقارب 15 درجة وخاصة على المواقع المرتفعة كمتنزهات السودة.

السحب الكثيفة التي تميز بها صيف هذا العام جذبت آلاف الزوار من جميع مناطق المملكة، حيث يكسو الضباب مع بواكير الصباح معظم المتنزهات والحدائق العامة، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر الذي يكون لوحات جمالية تستوقف السائحين وهواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم رصد جوانب من الحركة السياحية النشطة في منطقة عسير وسط أجواء غزيرة بالأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لوحة جمالية يرسمها الضباب والأمطار في عسير
سبق

تنعم منطقة عسير خلال شهر أغسطس بأجواء معتدلة إلى باردة بدرجات حرارة تتراوح بين 20 ـ 25 درجة في الأجواء العادية وتزداد انخفاضًا في وقت هطول الأمطار إلى ما يقارب 15 درجة وخاصة على المواقع المرتفعة كمتنزهات السودة.

السحب الكثيفة التي تميز بها صيف هذا العام جذبت آلاف الزوار من جميع مناطق المملكة، حيث يكسو الضباب مع بواكير الصباح معظم المتنزهات والحدائق العامة، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر الذي يكون لوحات جمالية تستوقف السائحين وهواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم رصد جوانب من الحركة السياحية النشطة في منطقة عسير وسط أجواء غزيرة بالأمطار.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
03:56 PM

لوحة جمالية يرسمها الضباب والأمطار في عسير

المشاهد الخلابة تستوقف الزوار وهواة التصوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
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تنعم منطقة عسير خلال شهر أغسطس بأجواء معتدلة إلى باردة بدرجات حرارة تتراوح بين 20 ـ 25 درجة في الأجواء العادية وتزداد انخفاضًا في وقت هطول الأمطار إلى ما يقارب 15 درجة وخاصة على المواقع المرتفعة كمتنزهات السودة.

السحب الكثيفة التي تميز بها صيف هذا العام جذبت آلاف الزوار من جميع مناطق المملكة، حيث يكسو الضباب مع بواكير الصباح معظم المتنزهات والحدائق العامة، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر الذي يكون لوحات جمالية تستوقف السائحين وهواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم رصد جوانب من الحركة السياحية النشطة في منطقة عسير وسط أجواء غزيرة بالأمطار.

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