لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي
أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.
لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-31
أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:35 PM
لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي
أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.